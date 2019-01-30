Sibirya'dan Katar'a, Amerika'dan Japonya'ya 98 ülkede, 285 şehirde 5 bin şov ve ulaşılan 40 milyon izleyici..

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun ülkem adına ulaştığı zaferdir bu.

Mustafa Erdoğan imzalı bir tarih.. Gerçekten tarih. Ne zaman başladığını ben bile unuttum.

Mustafa, Anadolu Ateşi dünyayı fethederken "Kıvılcım Grubu"nu kurmuştu. İki amaçlı.. Bir "Anadolu Ateşi'nin yaşlanacak üyelerinin yerine yenilerini yetiştirmek.. İki.. Bu müthiş gösteri sanatını çocuklara da indirmek.

Gene kaç yıl oldu unuttum. Çağırmıştı, ilk provalara gitmiştim.

Şimdi bu kim bilir Kıvılcım'ın kaçıncı nesli.

4-16 yaş grubu 80 çocuktan oluşan Anadolu Ateşi "Kıvılcım" Çocuk Grubu, bu cuma gecesi, yani 1 Şubat'ta TİM'de tek gala için karşınızda olacak. Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografisi, etnik ve modern dans kurgusu ile izleyenleri büyüleyen bu şovu, yanınıza çocuklarınızı da alarak ailecek izleyin.

Harika bir gece geçireceğinizi garanti ederim.

Biletler, TİM bilet gişesi ve Biletix'te.

Not.. Anadolu Ateşi Dans Okulları halen 8 şubesiyle İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit ve Gaziantep'te eğitimlerine devam ediyorlar.