Domuz gribinden nasıl giderken döndüğümden söz etmiştim dün, bu sabah Safter Yılmaz'dan gelen notu önümde buldum.

Buyrun okuyun.. Benim sözüm yarına..

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Geçmiş olsun.. Büyük varta atlattın.. Zira bu domuz gribinden (swine flu) Kaliforniya'da bu yıl 119 kişinin öldüğü açıklandı. Cuma günü yapılan resmi açıklamaya göre ölenlerin 60'ı, 65 yaşın altında..Bu, geçen yıllara nazaran artış gösteriyor. Geçen yıl 65 yaşın altında ölen sayısı 23'tü. 2016'da ise sadece 3!.İlgililer grip sezonunun ekim ile mayıs arasında olduğunu, şubatta ise en aşırı durumuna geldiğini belirtiyorlar.HINI denen domuz gribi virüsünün daha çok çocuklar ve gençler için tehlikeli olduğunu belirten sağlık ilgilileri San Diego'da bu ay içinde aşı olmayan 32 yaşında bir kişi ile yine aşı olmayan 4 yaşındaki bir çocuğun öldüğünü açıkladılar.2009'da ortaya çıkan HINI virüsünün sebep olduğu domuz gribi yüzünden Amerika'da bugüne dek 12 bin 469 kişi öldü..Sağlık yetkilileri 6 aylık bebeklerden başlayarak herkesin grip aşısı olmasını söylüyorlar. Aşı, iki hafta sonra etkili olmaya başlıyor..Bu yıl Amerika'da 22 çocuk domuz gribinden öldü. Yaşlı kişiler, daha önceki yıllardan HINI virüsüne bağışıklık sağladıkları için, domuz gribine yakalansalar da hastalığı daha hafif geçiriyorlar.Bunların hepsi resmi açıklama..Sevgili Hıncal, tekrar geçmiş olsun..