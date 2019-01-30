Dünkü Tebessüm bir Amerikan mahkeme zaptından aynen alınmıştı.

Yargıç "Ölüler üzerine kaç otopsi yaptınız doktor" diye sorunca "Bütün otopsilerim ölüler üzerinedir, sayın yargıç" cevabı alıyordu.

Sabah kahve masamda uzun aradan sonra açılan dükkanı okurken, bu Tebessüm, kendi yaşadığımızı hatırlattı.

Ertekin, uzun süredir midesinden rahatsızdı. Onu zorla endoskopi yaptırmaya ikna ettim. Yani midesine indirilen bir borunun ucundaki kamera ile içeriyi anında göreceklerdi. Yaptırmış. Çıkmış, dostlara haber verecek..

Erol Kaynar dostumuzu aramış..

"Bana otopsi yaptılar.."

Erol, Ertekin'in lafını nasıl dehşet içinde kestiğini hâlâ anlatır.

"Sen şimdi nerden arıyorsun?.."