Acımasızca eleştirmeye hakkının olması için, yeri geldiğinde ayni kişi ve kurumları ellerin patlayıncaya kadar alkışlamayı da bileceksin..

Bu gazetede kızdığım şeyleri nasıl eleştirdiğimi en iyi okurum bilir.. Ama pazar sabahı beni nasıl mutlu etti, arkadaşlarım..

"İkinci bir Sevgililer Günü armağan edeceğim bu pazar" demiştim, cumadan sizlere..

İş Sanat'taki Sevgililer Günü için özel hazırlanan Şiir Gecesi'ni gidemeyen, yaşayamayan sevgililer için yazdım..

Uzun, çok uzun yazdım..

Pazar sayfamı açtım..

Gözlerime inanamadım. Tek santim reklam yok. Tam sayfa bana..

Şiirler, dünya şirini vinyetlerle süslenmiş..

Editörüm Fikret Eser, Murat Karpuz ve tasarımcım Bahadır Çetinkaya, kesilip saklanacak güzellikte bir sayfa yapmışlar. Ve vinyetleri çizen İbrahim Sarı..

Öyle yapmışlar ki, o sayfayı göremeyen ve internetteki o kupkuru ve reklamlarla dolu yazımı okuyanlar için üzüldüm.

Teşekkürler çocuklar ve teşekkürler, hem de en çok sattığımız pazar günü, hem de en pahalı, parlak sayfaya tek santim reklam koymayan, Reklam Gurubumuz!.

(Kadere bakın. Bu yazı dün girecekti. Reklam büyük olunca giremedi, bugüne kaldı.)