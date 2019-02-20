Bugün köşem, alkış ve teşekkürlerle dolu.. Olsun. İyi de oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türvak Müzesi'ni gezmiş..

Müze gezen Turizm Bakanı'na teşekkür gerekir mi?.

Gerekir. Hem de kendi bakanlığına değil, bir özel kuruma ait müzeye giden Turizm Bakanı o kadar az ki..

Oysa Türvak Müzesi, ömrünü sinemaya veren, kazandığı tüm parayı, hiç para kazanmayan Kültür Merkezi'ne, kitaplara ve müzelere yatıran Türker Ağabeyimin (İnanoğlu) ise, ben o bakanı alnından da öperim..

Ersoy, "İnanoğlu'na şükranlarımı sunarım" demiş, ayrılırken..

Ben de size şükranlarımı sunarım, Sayın Bakan!..