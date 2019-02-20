Hayır..

Hele seçim dönemlerinde iyice basan, öfke konuşmaları değil.. Facia, felaket, kanlı cinayet haberleri de değil..

Dün sabah kahvemi içerken masama yaydığım gazetemin birinci sayfasını nerdeyse kaplayan bir haber vardı.

"Dört dörtlük insanlık" manşetiyle.

Karı koca, evlat edindikleri küçük çocuğu almak için Sevgi Evi'ne gitmişler.

Bakmışlar, çocuk bir başka çocuğa sarılıyor.. Kardeşiymiş.

"Ayırmayalım" demişler. Onu da alırken, öğrenmişler ki, iki kardeşleri daha var, evde.

5-11 yaş arasındaki dört kardeşin dördünü birden almış, Gülhayat ve Cevdet Ateştenyılmaz çifti..

İnsanlığın boyutuna bakar mısınız?. Baba, bir emekli ve ailenin zaten iki çocuğu var..

Bu devirde hem de, bir anda dört çocuğa daha sahip olmak..

Maddi, manevi yükü düşünün!.

Güne insanın içini ısıtan böyle harikulade bir haberle başlamayı nasıl özlemişim.

Teşekkürler haberi yazan Furkan Nehri ve bu haberi birinci sayfaya kapak yapan, Yazı İşleri ekibimiz..

Bu ülkede her gün ne harikulade şeyler oluyor..

Bu güzellikleri büyütün, bizi her gün ısıtın, coşturun..