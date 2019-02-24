Bu hafta pazar neşemiz, Takvim'den Lütfi Albayrak kardeşimin köşesinden..

Adam, akşam işinden dönünce evi perişan halde bulmuş..

Kirli tabak çanak, masanın üzerinde tüm artıklarıyla duruyor.. Mutfak bulaşık yığılı.. Kapının önündeki hol çamur içinde.. Yataklar darmadağın.

Akşam yemeği diye de bir şey yok. Hazırlanmamış..

Adam önce şaşırmış, sonra korkudan deliye dönüp karısını aramaya başlamış, evin içinde dört dönerek ve bağırıp çağırarak.

En sonunda ne görsün.. Karısı, balkonda bir şezlonga kurulmuş, elindeki kitabı okuyor..

Endişe dolu bir sesle "Bugün sana ne oldu böyle" demiş karısına..

Kadın başını bile kaldırmadan cevap vermiş..

"Hiç kocacığım!. Her akşam bana bütün gün yaptıklarını anlatıp 'Ne yoruldum bilemezsin' der sonra da 'Sen bütün gün ne yaptın' diye sorarsın ya..

İşte bugün, gör bakalım, neler yapmadım."