Bu pazarımı gene tam 40 yıldır yaşadığım Beşiktaş'ıma ayırdım..

1980'den buna yana Beşiktaş'ta yaşadım.. Ve de ne mutlu günler, aylar, yıllar yaşadım..

Muhteşem dostlar edindim..

Birisi de tanıdığım dost olduğum ilk Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay'la el ele vererek, beni nerdeyse fahri Ortaköylü yapan o muhteşem meydanı ilçeye değil, ülke kültürüne ve turizmine kazandıran Kent Mimarı Erhan İşözen'di.

Gerçek Beşiktaş çocuğu Erhan da, bu muhteşem ilçeye, son yıllarda siyasetin ettiklerinden mutsuz.. O da bir mail yolladı bana, içini döken..

Bugün sözü ona bırakıyorum..

Beşiktaş'ın "B"sini bilmeyen birini Beşiktaş adayı yapan Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi, zahmet olup okur, okur da ne yaptığını anlar mı acaba?.

Anlamaz. Çünkü bence ortada bir danışıklı döğüş var.

Bana, geçen seçimde olduğu gibi, bu defa da Beşiktaş Başkan adayını Mustafa Sarıgül tayin etti gibi geliyor..

Şaşırdınız mı?. Şaşmayın..

DSP'den aday olurken "Kılıçdaroğlu ile aram çok iyi.. Onu etrafı yanılttı" diyen Sarıgül, Şişli'yi kazanacağından emin.. Ben de kazanırsa, CHP'ye geçip, Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı adamı olacağına eminim.

Bu seçimde öyle şeyler dönüyor ki, baş olmak (Sarıgül) , başta kalmak (Kılıçdaroğlu) uğruna..

Neyse.. Sarıgül hayranları, başta tüm yazarlarıyla Demirören gurubu, Meclis'te yeni yemin edebilen Deniz Baykal'ı deviren ve Kılıçdaroğlu'nun yolunu açan kasetlerden başlayarak bir düşünmeye başlasınlar hele..

(Komplo teorisi diye saldıranlar çıkar..

Bir komployu önleyecekse, komplo teorisyeni olmaya da razıyım.) Ben Beşiktaşımı anlatan bir Beşiktaş mimarı Erhan İşözen'e bırakıyorum, sözü..

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