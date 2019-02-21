"Salı günü bizim geleneksel yemeğe yetişmek için ofisten fırladım.

Ercan karşıda bekliyor ki, yolu kısaltsın.

Yaya geçidinden geçerken koca koca afişler çarptı gözüme..

"Başka Beşiktaş yok!."

Diyen de CHP'nin nihayet açıkladığı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı, Rıza Akpolat!.

Benim arabam da tam onun Seçim Merkezi yaptığı yerin önünde duruyor.. İyi mi?. Ofislerimiz karşı karşıya, yani..

Şimdi ben 1980'de geldim İstanbul'a ve Beşiktaş'a yerleştim. İlk evim Birinci Levent'teydi.

İkincisi Oyak Sitesi'nde. Üçüncü ve şimdiki, Etiler'de. Yani tam 39 yılı Beşiktaş'ta geçti hayatımın.

İş yerim, önce Beşiktaş'tı.. Gelişim Yayınları.. 1990'da Sabah'a geçtim. Önce İkitelli'de, sonra Nişantaşı'ndaydı ofis.

Sonunda Sabah da Beşiktaş'a taşındı.

Yani, ev iş, ömrümün yarısı Beşiktaş'ta geçti. Ankara dahil, hayatta bu kadar uzun süre yaşadığım yer yok..

Şimdi, ben 40 yıllık Beşiktaşlı ve de gazeteci Hıncal, bu Rıza Akpolat ismini ilk defa duyuyorum, iyi mi?.

Bir ay sonra yerel seçim var ve Beşiktaş Belediye Başkanı için birisine oy atacağım.

Yerel seçimlerde parti değil, en uygun adaya oy verdim, oy verme hakkını kazandığım 1961'den beri..

Beşiktaş, son seçimler gösterdi ki, CHP'nin kalesi.. "Ceketimi assam kazanır" denir ya hani.. Onlardan..

Aklıma ilk gelen şey "CHP tek seçicisi Kılıçdaroğlu da öyle yapmış" demek oldu.

Sonra kendime kızdım..

"Haksızlık etme Hıncal. Hele bir araştır bakalım, kimmiş" dedim..

Google girdim.. "Rıza Akpolat" yazdım" Beş on tane yazı çıktı ki, hepsi karbon kopya.. Kes yapıştır yapmışlar..

Üç beş satır.. Yani Google bile bilmiyor, tanımıyor onu..

1982 İstanbul doğumlu.. Sakarya Üniversitesi'nin bizim Mekteb-i Mülkiye'ye karşılık fakültesinde, benim İdari Şubeye karşılık Kamu Yönetimi bölümünde okumuş.

2006'da CHP, İstanbul Bahçelievler Gençlik Kolu'nda siyasete başlamış. 2015'e kadar orda. Kol başkanlığına dek yükselmiş. Mükafaten, 2015 seçimlerinde onu aday göstermişler, Bahçelievler'i kapsayan bölgeden..

23'üncü sırada.. Yani liste doldurmak için konan isimler var ya.. Onlardan biri..

Şimdi "Kazanması garanti" görülen Beşiktaş Belediye Başkan Adayı iyi mi?.

Ben parti işlerinden anlamam. Siyaset denen şeye aklım ermez..

Herkesin bir bildiği vardır.

Bana ne?.

Ama şimdi ben oy vereceğim.. Birine..

40 yıldır ev, iş yaşadığım Beşiktaş'ta yüzünü görmeyi geç adını duymadığım biri, kalkıp da "Başka Beşiktaş yok" lafını seçim sloganı yapıyorsa, sorma hakkım doğmuyor mu?.

"Nerden biliyorsun?." Nerden biliyorsun Rıza, başka Beşiktaş olmadığını?.

Beşiktaş'ın nesini, ne kadar biliyorsun?. Burada ne kadar yaşadın?. Nereleri, kimleri bilirsin de "Başka Beşiktaş yok" diye ortaya çıkıyorsun, Rıza kardeşim!.

Caf caflı bir slogan ama, senin üzerine yakışmıyor..

Basma kalıp, iğreti duruyor..

Bu ülkenin her karış toprağından "Başka yok!." Kim tartışabilir ki?.

Ama şimdi düşün..

"Başka Bahçelievler yok" diyen Rıza Akpolat ile "Başka Beşiktaş yok" diyen Rıza Akpolat ayni olabilir mi?.

Biri, yaşamış, inanmış, oralı biri. İçlerinden, candan..

O afişe bakınca, samimiyetine inanırdım.

Bu, seçime dek ofisimin karşısında duracak olansa sırıtacak hep bana..

"Ismarlama" çünkü!.