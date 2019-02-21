Burhan Ayeri.. Tercüman ekibinden, yani Kemal Ağbi (Ilıcak) takımından yetişme.. Eski dostlardan.. Aktif hayatının uzun bölümü benim gibi az yazıp çok yönetmekle geçti.

Şimdi Yeni Çağ'da "Ekran Polisi" adıyla televizyon yazıyor, günlük.. Mizahi üslubunu çok sevdiğim için seyretmediğim şeylerin yazılarını da okuyorum..

Arada, lafı spora getirince hele bayılıyorum.

Neden?. Bir defa, artık medyanın nerdeyse yarısı gibi, Demirören gurubundan.. Demirören patron olunca, sıkıysa özgür futbol eleştirisi yaz bakalım?.

Geri kalanlar da, reyting, tiraj korkusuyla 3 büyüklerin emrinde..

Burhan onlardan da değil..

Üçüncüsü.. Yılların Burhan'ı yılların birikimiyle, en cız yaraları dağlayacak bilgiye, görgüye, yüreğe sahip..

Dedim ya.. Kalemi de kalem!.

Yeni Çağ, Burhan'a, benim bir zamanlar Cumhuriyet'te yaptığım gibi, haftanın en az iki günü Spor yazdırmalı..

Öyle ihtiyaç var ki hele bugün böyle bağımsız, bağlantısız kalemlere..

(Denemek isterseniz, Google girin.

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