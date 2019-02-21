Öğleden sonra, eve giderken de, Alkent girişinde bir afiş gördüm.. Değişim gurubu.. "Change..

Change" yazıyor, afişte.. Biz Alkent'te yaşayanlar hep okumuş, İngilizce bilen kişileriz ya..

Change, "Değiştir" demektir..

Mevcut yönetimi değiştirecekmişiz yani..

Hangi yönetimi?. Hani, bir gecede nerdeyse tüm bahçıvanları kovmaya kalkmışlardı da, Başkan tek başına direnip geri almıştı. Onu değiştirecekler ki, gelip kovsunlar..

Alkent İstanbul'un en yeşil sitesi. Parkları var..

Koşu, yürüme yolları var.. Çocuk oyun alanları var.. Bahçeleri var.. Hepsi yeşil. Etrafı çepe çevre koru, ağaçlar: hepsi bakım, hepsi bahçıvan ister..

Hayır..

Bunlara bahçıvan değil, üç beş kuruş para lazım.. Bahçıvanlar kovulursa, aylık aidatlar üç beş kuruş düşecek..

Bu zihniyet bu kentte başından beri var ve hep baskın. Yıllar önce, Digiturk tüm site için tek büyük anten teklifi yaptı, indirimli..

İstemediler.. Aidatlara üç kuruş binecek diye.. Şimdi herkesin ayrı anteni var, tepelerde..

Elektrik kesilmelerinde devreye girecek jeneratörü, daire başı üç otuz para için reddettiler.. Güvenlik dahil, her türlü yardımcı gurupları küçülttüler. Daha neler nelere "İstemezük"dediler.. Alkent'in marka değeri bugünkünün iki misli olacakken, dünün yarısına düştü.

İleri görüşleri bu kadar.. Ama hesapları..

"Change!.. Change" diye oy isteme hesapları, aidatları üç otuz para indirmek..

Valla kızıyorum ama, doğru slogan..

"Change" İngiliz dilinde isim olarak kullandınız mı, "Bozuk para" demek!.

Şimdi oylar verilecek..

Bakalım Alkent'i üç kuruşa satacaklar mı?: