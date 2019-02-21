Saim Akçıl şefim aradı.. İstanbul Üniversitesi'ndeki, Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası Konseri'ni konuştuk tatlı tatlı..

Saim Şefim de, salonda pek öğrenci olmayışına üzülmüş..

Üniversite, kendi adını taşıyan orkestra için servis de koymuş ama öğrenciler gene de gelmemişler iyi mi?.

O zaman Saim Hocam, o zaman, hem de Konservatuar'ı olan bir üniversitede 300 kişilik salonu dolduracak bir öğrenci gurubu çıkmıyorsa, rektör, dekan ve sen de başlarında olarak tüm hocalar oturup "Biz nerde yanlış yaptık" diye düşünmelisiniz?.

..Ve 60'lı yıllarda her cumartesi öğleden sonra, Dil Tarih'in koca salonunu tıklım tıklım dolduran bir kuşaktan gelen bana anlatmalısınız!.

Yazımda bir hata yapmışım, Hocam düzeltti.. Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası tamamen profesyonellerden kuruluymuş. Aralarında hiç öğrenci yokmuş.

Öğrenciler mezun oldukça, hazır bir orkestra bulacaklar yani. O da güzel.. Giderek Oda'yı "Senfoni" ye çevirir, o gençler, bakarsınız!.