İnanın Hürriyet başta, Demirören gurubundaki (DG) köşelerde okuduğum hiçbir şeye inanamıyorum artık.

"Kendi fikrini mi yazıyor.. Yoksa PR bölümü, paralı anlaşma yapmış, onun tanıtımı için kullanıyor, köşesini ve adını" diyorum her gün en az on defa..

40 yıllık dostlarıma inanmaz olmak ne kötü şey..

Posta'da Rauf Tamer okurken bile içime kurt düştü.. "Bu inancı mı, yoksa Mustafa Sarıgül PRojesi mi" dedim geçen gün içimden.

Tüm DG yazarları, kendi partisi aday göstermeyince, gidip başka partiden aday olanları hem de nasıl rezil ediyorlar.. Sarıgül'e gelince, rezil olan CHP oluyor, nedense(!).

Yahu açık açık yazdılar.

İlan, bence itiraf ettiler..

"PRoje" sistemi varmış, Demirörengillerde..

Hıncal, mesela Hürriyet PR ile anlaşır, parayı bastırırsa, Hıncal'la özel röportaj yapılırmış.. Tabii Hıncal'ın seçtiği sorularla..

Dün Ömür Gedik kardeşimi okudum. Hep okurum..

"Boğaz'da İglo keyfi" diye başlık atmış.

Oyuncu Ümit Okur, "Yılın TV Oyuncusu" seçilmiş. Ömür de diyor ki, "Buluştuk ki, ödülün kutlamasını yapalım.." Oturdum üşenmedim saydım..

Ümit Okur, oynadığı dizi ve rol, ödülü veren, hepsi, hepsi 4 satır.. Buluşma yeri İglo tam 39 satır..

Eskiden su gibi akar giderdi, Ömür'ün yazıları.. takıntılarına kızsam da.. Ama şimdi kafamda kurt!.

İçinde bir de İGLO resmi olan bu yazı, Ömür'ün içinden mi geldi, yoksa PRoje, yani ısmarlama mı?.

Gazete, hem de köşe yazarı böyle şüpheler içinde okunur mu, yahu?.