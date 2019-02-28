Altınordu, adeta "Yetiştirmek" için yaşayan bir kulüp.. Müthiş bir alt yapı.. Futbolcu yetiştiriyor. Süper Lig için. Dünya için..

Ama tam da Atatürk anlayışı ile "Ahlaklı" sportmen gençler yetiştiriyor, artık sahtekarları ile midemizi bulandıran üst yapımıza...

Geçen hafta sonu Adana Demirspor'la oynamışlar.

Hakem Altınordu lehine penaltı çalmış. Penaltıcı Enis, "Ben pozisyonu dışarda gördüm. Penaltı yapılan arkadaşıma sordum. O da 'Dışarda' dedi. Penaltı değildi. Ben de topu dışarı attım" demiş.

Bu dünya güzeli haberi ben günler sonra, bir spor sayfasından değil, TV yazarımız Yüksel Aytuğ'un köşesinden dün öğrendim iyi mi?.

Bana sorarsanız, çok ama çok iyi iki spor kalemi, TV köşelerine boğulmuş, ziyan oluyorlar..

Burhan Ayeri (Yeni Çağ) ve Yüksel'in spor yazanlara ve yönetenlere öğretecek çok şeyleri var, oysa!.