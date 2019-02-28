Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > İstanbul şimdi Dünya Başkenti!.
HINCAL ULUÇ
28 Şubat 2019, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

İstanbul şimdi Dünya Başkenti!.

Avrupa Konseyi, 2010 Yılında İstanbul'u Avrupa Kültür Başkenti ilan etmişti. O İstanbul'la bugünü karşılaştırıyorum.. Bu defa Unesco, İstanbul'u Dünya Kültür Başkenti ilan etmeli.
Öyle güzel, öyle harika, öyle hayal bile edilmez Kültür ve Sanat olaylarını o kadar yoğun yaşıyoruz ki anlatılmaz ve anlaşılmaz..
Konserler.. Sergiler..
Yani evvelden ne bulsam giderdim. O kadar enderdi. Şimdi yetişemiyorum. Hele konserler, çakışıyorlar hatta ayni gecede. Birine giderken, aklım ötekinde kalıyor.
Bu ne güzelliktir, benim İstanbulum için..
Ki, olup bitenlerin yarısından çoğundan da haberim olmuyor..
İlçe Belediyeleri ne müthiş kültür etkinlikleri yapıyorlar mesela, iş işten geçtikten sonra duyuyor ve kahroluyorum.
Neden böyle oluyor?.
Çünkü, bizde "Halkla İlişkiler" diye bir şey yok. Basın Danışmanları boş oturuyor.
Yahu bu ülkede, bu tür kültür ve sanat olaylarını yazan kaç gazeteci var?.
Kime gittiği belli olmayan bülteni yazdın mı işin bitiyor..
İşte CRR'deki o muhteşem olayı ben Rengim Şefimin telefonuyla öğrendim. Etmese?.
Nerde CRR'nin Basın Bürosu?. Yahu üç, bilemedin 4 kişiye telefon edeceksin. Senin görevin bülten yayınlamak değil, yazdırmak, haber yaptırmak..
Ama bilet satma sorunu yok ya.. Boş ver!.
Örnek.. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı yıl sonu temsillerini izleyen ve yazan ve tek gazeteci benim. İkincisi yok. Ama o Konservatuar, o Üniversite Yönetiminden bir, tek bir kişi bi zahmet arayıp haber vermiyor. Benim bir yerden kulağıma çalınırsa gidiyorum. Olacak iş mi bu?.
Senede bir yahu.. Senede bir telefon..
Medyayı suçlamak kolay..
"Efendim yazmıyorlar!."
O zaman "Yazsınlar" diye her şeyi yapacaksın. Mesajla, telefonla olmadı, kalkıp gideceksin..
Ben yıllarca Delta Ajans'ta Cüneyt Koryürek'e PR Danışmanlığı yaptım. Bu iş nasıl yapılır çok iyi bilirim..
Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Tercüman gibi gazetelere haber vermek için, yollara düşerdim. Ömrümün yarısı uçak ve trenlerde geçti.
Şimdi poponun üstüne otur, salla başını, al maaşını..
Nasılsa soran eden yok!.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN