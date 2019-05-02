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HINCAL ULUÇ
02 Mayıs 2019, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Evrenspor!..

Küme düşmesi nerdeyse garanti gibi görünen Akhisar sanki Türkiye Kupası'nı kazanacak ve UEFA Kupası'na gidecek gibi..
Çünkü, bu yıl da finale kaldı ve finaldeki rakibi Galatasaray..
Galatasaray dökülüyor, bir.. Akhisar'ı da bir türlü yenemiyor, iki.. Geçen yıl 'yı Akhisar Galatasaray'dan almıştı, ligdeki galibiyetlerinden sonra..
Şimdi bununla, başlıktaki "Evrenspor" lafının alakası ne, diyenler çıkar, genç kuşakta..
12 Eylül sonrası, Ankaragücü küme düşmüş ama, 'nı kazanmıştı.
12 Eylül Lideri, Devlet Başkanı Paşa "İkinci küme takımı Avrupa'da oynamaz" dedi. Emir verdi. Kupa Galibi Ankaragücü'nü birinci lige aldı.. Evren kararını açıkladığı gün, bir gazeteci, birinci sayfadan zehir gibi bir baş makale yazdı..
"Evrenspor!."
Sonuç..
Sıkı Yönetim emri ile gazete süresiz kapatıldı.
Gazete Tercüman'dı. O kadın gazeteci de Nazlı Ilıcak!.
Şimdi hapiste.. Yaşlı, hasta ve mahkum..
Anlatabildim mi, acaba?.

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