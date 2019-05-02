Küme düşmesi nerdeyse garanti gibi görünen Akhisar sanki Türkiye Kupası'nı kazanacak ve UEFA Kupası'na gidecek gibi..

Çünkü, bu yıl da finale kaldı ve finaldeki rakibi Galatasaray..

Galatasaray dökülüyor, bir.. Akhisar'ı da bir türlü yenemiyor, iki.. Geçen yıl Süper Kupa'yı Akhisar Galatasaray'dan almıştı, ligdeki galibiyetlerinden sonra..

Şimdi bununla, başlıktaki "Evrenspor" lafının alakası ne, diyenler çıkar, genç kuşakta..

12 Eylül sonrası, Ankaragücü küme düşmüş ama, Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

12 Eylül Lideri, Devlet Başkanı Kenan Evren Paşa "İkinci küme takımı Avrupa'da oynamaz" dedi. Emir verdi. Kupa Galibi Ankaragücü'nü birinci lige aldı.. Evren kararını açıkladığı gün, bir gazeteci, birinci sayfadan zehir gibi bir baş makale yazdı..

"Evrenspor!."

Sonuç..

Sıkı Yönetim emri ile gazete süresiz kapatıldı.

Gazete Tercüman'dı. O kadın gazeteci de Nazlı Ilıcak!.

Şimdi hapiste.. Yaşlı, hasta ve mahkum..

Anlatabildim mi, acaba?.