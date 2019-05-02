Nişantaşı'nda bizim Hünkar restoranın hemen arkasındaki sokakta Art Galeri var.. Orada sergi açıldı salı akşam üstü. Ben de oturdum, çarşamba sabahı bu yazıya.. Yani o açılışı yazabileceğim ilk gazete bu, ama yazı gene geç.. Neden?.

Çünkü Yalçın Gökçebağ sergisine ancak ve ancak "Görmeye" gidebilirsiniz, artık.

Çünkü bütün tablolar satılmış..

Ben resmi açılış saatinden 10 dakika da önce geldim. İçeri tıklım ve her tablonun altında o nefret ettiğim "Kırmızı benek" var. Yani "Satıldı" işareti.

Yalçın'ın her sergisi böyle oluyor..

40 yıllık dostumun yakasına yapıştım..

"Beni bundan böyle sergine değil, bir gün evvel atölyene çağıracaksın" dedim..

Yalçın müthiş bir peyzaj ressamı..

İki Bodrum Kalesi boyamış, iki ayrı taraftan..

Önünde dur bak, bir saat.. O Rize'nin ünlü renk vadisini boyamış.. Muhteşem..

Fikret Ağbim (Otyam) ve Yalçın.. İkisinin de peyzajları müthiştir ve ikisi de dostumdur.. Ne güzel..

Art Galeri'ye gidin ve Yalçın'ın resimlerini doyasıya seyredin..