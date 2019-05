Pazar sabahı, Kemal'lerle Kadıköy'e taşındık.. Önce Karaköy iskelesi ikinci katında Klasik Sabahlar Kahve Konserleri..

Bu defa İTÜ Konservatuarı öğrencisi kardeşlerim, hocalarının parçalarını yorumlayacaklar.. Alaeddin Yavaşça, Erol Sayan ve Selahattin İçli..

Alaeddin Ağabey, Allah daha uzun ömürler versin, Kilis tarafından hısım. Ailenin yaşayan en büyüğü.. Erol Sayan, babamın adeta kankası İsmail Baha Sürelsan'ın ekibinden, Ankara yıllarında.. Her cumartesi İsmail Baha amcalarda meşk ederlerdi. Dost.

Bu defa başka hevesle koştuk, Kadıköy'e.. Eyüpcan Açıkpazar (Ney) ve Erman Ertan (Kanun) eşliğinde Berke Meyman (Tenor) , Alaeddin Ağabeyle girmez mi?.

"Boğaziçi, şen gönüller yatağı!.." Harika bir repertuar yapmışlar.

Neler neler söylediler..

"Kalbe doğan o ilk bakış" dediler, Erol Sayan'la..

"Zeytin gözlüm sana meylim nedendir" diye sorarak bitirdiler, Selahattin İçli ile..

Ben her defasında etrafımdakilere sorduğum sorumu tekrarladım, Kemallere.. "Üstadın 'Zeytin Gözlüm' dediği kızın gözü ne renktir?." Benim aklıma hep "Yeşil" gelir nedense.. Hemen herkes "Siyah" derken..

Alkış, kıyamet. Bis üstüne bis.. Repertuar doğru yapılırsa, kahve yıkılıyor sonuç bu..

"Bugün brunch Cadde'de" dedim, bizimkilere.. 1990'lı yıllardan arkadaşım Filiz var..

Şimdi boyundan büyük iki kızı ile mutlu bir aile annesi..

Cadde'deki en sevdiğim yer Cadde'dir. Harika Cadde Cafe.. Filiz de Cadde'nin torpilcisi benim için. Aradım Filiz'i..

Yerimizi ayırttı.

Gittik..

Bağdat Caddesi, 1955'te babam Ankara'ya tayin olunca, benim tatil yerim oldu. Necati Dayımlar ve Naciye Halamlar Kadıköy ve Göztepe'de yaşarlar.

Ben de okullar kapandı mı soluğu İstanbul'da alırım..

Gençlik yıllarım Cadde'de dolaşmakla geçti. O zaman bir tek pastane var, Divan.. Orda oturmaya da bizim para yetmez.

Turala Allah turala. Bağdat Caddesi zaten, tur atma yeri.

Plajdan çıkan kızlar, önce güzellik uykusuna yatar, sonra saçlarını yaptırıp kendilerini caddeye atarlar. Biz delikanlılar da peşlerinde..

O zamanın aşkı işte.. Bir kaç bakışma..

Cadde'de yerimiz, cadde kenarında.. Oturduk. Servis harika.. Yediklerimiz harika..

Oturanlar da, önümüzden geçenler de harika.. Bağdat Caddesi cıvıl cıvıl..

Az sonra Filiz de koştu geldi katıldı bize..

Her cinsten, her türden insan bir arada dolaşıyor..

Suriyelisine kadar, bin milletten, her cins..

Bir genç kız.. Üstünde sadece bir büstiyer var. Yani sütyen gibi üstlük. Altında tayt.. Plaj kılığından az halli.. Yanındaki arkadaşıyla nasıl sohbete dalmış gidiyorlar.. Arkadaşı örtülü..

Yani bıraksalar, rahat bıraksalar, kimsenin kimseyle sorunu yok..

Maçlar için dönmek zorunda olmasak, sabaha kadar Cadde'de oturacağız..

Nükhet "Hayatımda bu kadar güzel bir gün az yaşadım" dedi, dönüşte..

Sevgili ailem.. Sevgili dostlarım.. ve Allah'ın bize bağışladığı bu cennet vatan!.

Kaçımız farkındayız acaba, sahip olduğumuz hazinelerin?.

Yandın Filiz?. Bu yaz çok yer ayırtacaksın Cadde'de, bana..