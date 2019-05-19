Çiftçi John, kasabanın barına girince, eski arkadaşı traktör satıcısı Chris'i gördü ve hemen yanına koştu.

Chris çok dertli görünüyordu.. "Sorma John, işler öyle kesat ki.. Aylardır tek traktör satamadım. Ay sonuna kadar bir tane satamazsam, işten kovulacağım. Yandım ben, yandım!" dedi.

"Asıl ben yandım Chris" dedi.

John. "Sen beni dinle bir de.. Sabah, ahıra benim ihtiyar Betsy'yi sağmaya gittim. Tam yanına oturdum. Kuyruğunu sallamaya ve bana vurmaya başladı.. Kalktım. Kuyruğuna bir ip bağladım ve tavandaki çengele geçirdim.. Oturdum ama Betsy sanki kararlı.. Sağ ayağı ile bana bir tekme vurdu. Memesine dokundukça tepiyor.. Kalktım. Sağ ayağını, sağdaki direğe bağladım.. Oturdum.. Gene sağdırmadı.. Bu defa da sol ayağı ile tepmeye başladı. Bende de inat. Kalktım, sol ayağını da soldaki direğe bağladım.." John, susup birasından bir yudum alırken, Chris hikayenin sonunu merak edip sordu.

"Eeee!. Sonunda sağabildin mi ineğini?."

"Sütü boş ver" dedi, John.. "Sana bir şey diyim mi?. Eğer karımı, bu sabah ahıra Betsy'yi sağmak için gittiğime ikna edebilirsen senden bir traktör alırım.."