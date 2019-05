Yasemin, iki genci aldı odama.. Kendilerini tanıttılar.. Erdem Öztop, Turkuvaz Kitap Genel Koordinatörü imiş. Gülenay Börekçi de Genel Yayın Yönetmeni..

"Ayinesi iştir" demiş eskiler.. Kendilerini yaptıklarıyla tanıttılar ve masama kitaplar bıraktılar..

Bizim gurubun hazırladığı ve dağıtıma sunduğu kitaplarmış..

Ne zamandır önümde duruyor.. Bilerek beklettim.. Okulların en sıkı günlerinde kime "Şu kitabı okusan iyi olur" dersen, dinleyecek hali olur ki..

Oysa şimdi tatil hazırlıkları başlıyor artık.. Bir yere de gitse, evinde de otursa, bol bol okuyacak vakti olacak çocukların.. Tabii başlarını akıllı telefon ve tabletlerinden kaldırabilirlerse..

Görev anne ve babalara düşüyor..

Onları okumaya teşvik etmelisiniz.. Ama tabletten değil, kitaptan okumaya..

"Sussun ve sizi rahatsız etmesinler" diye onları üç yaşlarından itibaren bu adı sosyal, ama işi antisosyalleştirme, yalnızlığa mahkum etme olan aletlerden başka bir dünya daha olduğunu göstermenin yolu kitaplardan okumaya..

Doğru seçilmiş kitaplar olmalı bunlar.. Hem keyifle okuyacakları, hem de farkında olmadan çok şey öğrenecekleri kitaplar..

Erdem'le Gülenay'ın masama bıraktığı, okuduğum dört tanesini 7-17 çocuklarınız için seçtim. Mutlak alın dördünü de.. Hepsi toplam 32 lira..

32 lirayla çocuğunuza bir hazine armağan edeceksiniz.. Okutmayı, kitaptan okutmayı başarırsanız da, bir hayat vereceksiniz ona!.

***

***

***

***

***

.. Antoine de Saint- Exupery'nin bu muhteşem eserini her ama her çocuk mutlak okumalı.. Bir okudu mu, bir daha kurtuluş yoktur zaten.. Ben 80 yaşındayım, hââ yatak odamda, salonumda, uzanacağım yerlerde Küçük Prens var.. Bu kitap, her yaşta, her gün, her gece okunur.. Dünyada en çok basılan, en çok okunanlardan biridir..8 lira.. Paranız varsa 10 tane alın, on çocuğa dağıtın ve deyin ki..Yazarı St. Exupery, uçmayameraklıydı.. İkinci DünyaSavaşı'nda Naziler'e karşı savaşmaya kararverdi. Pilot olarak orduya katıldı. 1944'te uçağını düşürdüler ve öldü... Onun yazarı Stefan Zweig.. ve tesadüf o da 2. Dünya Savaşı kurbanı. Ama o 1942'de Nazi işgalinin Avrupa'ya hızla yayılmasına tahammül edemedi, eşiyle birlikte intihar ettiler..Ben Zweig'ıkitabıyla tanıdım. Burhan Arpad'ın harika Türkçesi, ve anlattıkları bana "Yıldızın Parladığı Anları" defalarca okuttu. Hâlâ baş ucu kitabımdır.Satranç'ı okuduğumda, satranç en büyük hobimdi.. Oynamaktan fazla okumaktan hoşlanıyordum. Ankara'da Tarhan Kitabevi vardı, dışardan kitap getiren tek kitapçı.. Bugün evimdeki büyük kitaplığın raflarından biri, Tarhan'dan aldığım, hem de o zaman benim için servet pahasına aldığım satranç ve briç kitaplarıyla doludur.Zweig'ın Satranç kitabını görünce nasıl kaptığımı tahmin edersiniz.. Bu uzun hikâyeyi gene Arpad'ın nefis Türkçesiyle bir kaç defa okudum..Harikadır. Bu defa Devrim A. Alkış çevirmiş. Karıştırırken, tam yarım sayfa süren bir cümleye rastladım. Okuması ve anlaması bana bile zor geldi, söyleyeyim.. İlk defasında anladığınızkadar anlarsınız. Sonra tekrar.. Sonratekrar.. Gün gelir hepsini anlarsınız..Ben Dante'nin İlahi Komedisi'ni 9 yaşında okudum. Babam okumamı yasaklamıştı. Çünkü Dante, kitabında Cennet, Cehennem ve Araf"ta sevgilisi Beatrice'si arıyordu. Cehennemde rastladıkları arasında, Türk'ün ve İslam'ın en büyükleri vardı. Çocuk kafamın fena halde karışacağını düşünmüştü babam ve "Sonra" demişti. O laf beni tahrik etmişti aslında.. Gizli gizli, annemin yük dolabına saklanıp okumaya başladım. Sonunda yakaladı babam..dedi.. "Abdülhak Hamit, bu eseri, Dante'ye cevap olarak yazdı."Onu da aldım. Türkçesi zor.. Osmanlıca nerdeyse.. Ama okudum.Hamit'in kahramanı da öbür dünyaya gider. Dolaşırken Cehennem'de Dante'ye rastlar. O dize, ilkokuldan beri ezberimdedir..Okumanın yaşı yok, dostlarım!.diye başlayan bir romanı bir daha elden bırakmakmümkün mü?.Kafka'yı her genç okumalı.. Gençken Kafka serisini tamamlamak için de çocukken başlamalı.. "Ne anlar" demeyin.. Bırakın anlamasın. Anlamayınca daha çok merak eder. Daha çok merak edince daha çok okur.. İnsanların hayat boyu okumadıkları kadar çok ve çeşitli kitabı ortaokul bitene kadar bu tahrik edilmiş merak yüzünden okudum ben..'i lise çağındakilerin tatili için tavsiye ediyorum. Dostoyevski'ye daha evvel başlamamışlarsa hele, kısa ve hoş bir açılış olur.Adı üstünde.. St. Petesburg'un o efsane beyaz gecelerinde yaşanmış bir aşk öyküsü bu..Benile başlamıştım da çok zor olmuştu. Karamazof Kardeşler daha da zor..Ama tayin olduğu kente gelir gelmez, ilk olarak oranın kitapçısı ile tanışan ve ahbap olan babam, Hasan Ali Yücel'in bizim kuşaklara armağanı tüm dünya klasiklerini alır gelirdi.Başına iş de geldi.Karamazof Kardeşler Van'a iki tane gelmiş. Babam gelmeden ayırttığı için birini alabildi ve hakkında soruşturma açıldı, o devirde, askeriyede..demişler.. Dostoyevskiayırttı diye şüphelenmiş birileri deihbar etmiş, iyi mi?.Eve baskın yapsalar, solun bütün kitaplarını bulurlardı oysa.. "Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelenin Tarihi"ni geçin.. Das Kapital vardı bizde.. Mein Kampf ile yan yana.."Önce okuyacaksın" derdi, büyük Türk Milliyetçisi Babam..12 Eylül olunca, ışıklar içindeyatsın sevgili kardeşim, babamında sevgilisi Kurthan Hocam (Fişek)evindeki tüm sol külliyatını bizetaşımıştı, "Fuat Amcanın evini basmazlar"diye..Bu haftalık "Kitap Ekimiz"le rekabetim bu kadar!.İyi Tatiller!.. İyi okumalar!.