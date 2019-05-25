Geçen pazar, Anneler Günü'ydü. Benim klasik Anneler Günü yazım vardı köşemde. Bu yüzden bu yazıyı, bu güncel Anneler Günü yazısını bugüne sakladım. Bu hafta sonuna, keyifle okuyun diye..Tüm Annelerin her günü "Anneler Günü" olsa yetmez, iyi bilirim.

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