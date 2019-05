Rakipler dökülme yarışına girince, yetmedi, hakemler, sahadakiyle, VAR'ıyla anlaşmış gibi o dökülenleri bile doğrayınca, on paralık futbol oynamadığı halde meydanı boş bulup şampiyon olan Galatasaray'ın destanını yazıyor medya.. Bizde de Mustafa Özcan kardeşim..

Başlığa bakar mısınız?.

"Kal" dedi, şampiyon yaptı.

Efendim Belhanda teklif almış, gidecekmiş de, Fatih Terim "Kal" demiş..

Kalınca da, Galatasaray'ı şampiyon yapmış, Belhanda, iyi mi?.

Sevgili Mehmet Özcan!

Galatasaray'ın oynadığı 34 lig maçından bir tanesini sen seç. Sence en iyi Belhanda maçını seç yani. Sonra birlikte oturup izleyelim..

Adamın ne kadar ruhsuz, ne kadar alakasız oynadığını göstereyim sana, dakika dakika..

Yapacağımız şey basit. Ekranın karşısında maçı değil, 10 numaralı Belhanda'yı takip edeceğiz sadece..

Ne yapıyor?. Nereye gidiyor?. Kaptığı top var mı?. Kaç top kaptırıyor, kaç topu rakibe atıyor ve bu toplar gelip nasıl Galatasaray'a bela oluyor..

Belhanda kendi kaptırdığı topla rakip gol kontratağı yaparken, takip ediyor, savunmaya koşuyor mu?. Yoksa eli belinde "Ne olacak" diye bakıyor mu?.

Ayağına gelen kaç topu olumlu kullanıyor?.

10 toptan kaçını Feghouli'ye, kaçını geri kalanlara atıyor?. Mecbur kalmadıkça Feghouli dışında birine pas veriyor mu?. Galatasaray'ın tüm paslarının yüzde kaçı Belhanda Feghouli arasında, git gel..

Galatasaray umurunda değil, Belhanda'nın Mehmet!. O sadece kendisi için oynuyor. Çünkü top Galatasaray'da iken oynuyor sadece.

Rakibe geçtiği zaman duran, ya da yürüyen seyirci..

Bu adama "Kal" demiş Fatih de, o da kalmış ve şampiyon yapmış öyle mi?.

Güldürme beni, Mehmet!.

Futbolunu geçtik.. Ya ahlakı!.

"Futbolcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" diyen Atatürk'ü bilmez.. Nerden bilsin..

İstiklal Marşı okumayı bilmeyen bir takımda oynuyor..

Bu yıl Süper Ligi, "Sahtekarlar Ligi"ne çevirenlerin başında geliyor. Yanından geçen biri üfürse, kendini otomobil çarpmış gibi yere atıyor ki, hakem de rakibini oyundan atsın.. Ya da penaltı versin.

Maç boyu hakeme ve rakibe yaptığı pislikler de sayısız. Ortada "hakem" denen bir kişi olsa, Galatasaray her maçı 10 kişi bitirir. Öyle çalışıyor adeta kendini attırmak için.. Ama nerde hakemlerde o yürek!.

Bu medya Emre'yi yazar, Emre'yi konuşur.

Çünkü Başakşehir'in sahibi yok. Ama Belhanda'yı yazamaz..

Sadece rakibe değil, kendi takımına da pislik..

Diagne ile "penaltı", Selçuk'la "frikik" kavgası yapmadı mı, kendi seyircisi önünde?. Böyle bir rezillik görüldü mü, Galatasaray tarininde..

Şampiyonluğun geldiği Başakşehir maçı sonunda, cezalı, yasaklı Fatih Terim bile indi sahaya beş hafta cezayı göze alıp, coşkuyu kutlayan futbolcularına sarılmak için..

Peki 15 dakikadan fazla yayında kaldı, televizyon..

Bu 15 dakika içinde Belhanda'yı gören oldu mu, birine, mesela "Kal" diyen Fatih Terim'e sarılırken?. Yoksa hakem düdük çalar çalmaz, soyunma odasına mı gitti?. Niye tek satır haber yok o konuda.. Nerde Belhanda resmi, kutlamalar sırasında..

"Nerde Belhanda" diye merak eden tek Galatasaray muhabiri yok mu, Mehmet?.

Çünkü Fatih Terim'in artık manevi de değil, öz evladı o.. Fatih'in adamına yazmak da sıkar tabii!.

Şimdi gene Belhanda palavraları gazetelere yazdırılıyor.. Talipleri varmış..

Paylaşılamıyormuş.. Laf.. Kim talip olur Belhanda'ya.. Fatih Terim tonla para verip gene tutacak ya, zemine haber döşüyorlar..

"Dünya talip oldu. Galatasaray'da kaldı" demek, dedirtmek için..

Bir yolunu bulup Muslera'yı gazlarsa, Fatih Terim, bu Belhanda'yı kaptan da yapar, göreceksin!.

Türk çocuklarını yok eden, takımdan silen Terim, bu ruhsuz, bu bencil, bu kendisinden başka kimseyi takmayan, takımı zerre umursamadan kendine oynayan, sportmenliğe her türlü ihanet eden Belhanda'yı, "öz" evladını kaptan da yapacak!.

Sen de yazacaksın Mehmet!.

"Kaptan oldu, Şampiyon yaptı!."