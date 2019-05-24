Dünya hayvanlarının en büyük dostu ve savaşçısı Ömür Gedik kardeşim Alaçatı'dan bir haberle döndü.

Deniz Hıyarları'nın nesli tükeniyormuş..

Okurken "Boş ver be Ömür, karada hıyar çok nasılsa" demek geldi içimden.

Ama iş şaka değil. Merak edip, benim tablete daldım.

Deniz Hıyarı (Kibarlar Deniz Patlıcan'ı diyorlarmış) avlanması yasak bir mahluk..

5 santimden 60 santime kadar boyu olan dikenli bir tırtıl.

Tam 900 türü var..

Bir deniz hıyarı, yılda 150 ton kumu filtre ediyor..

Deniz kirlenmesini adeta bir elektrik süpürgesi gibi temizliyor, hayvan yani..

Avlanması yasak ama, o kadar hızla avlanıyor ki Akdeniz'de, soyu tükeniyormuş artık.

Peki bizde yenmeyen, avcıları dışında adı bile bilinmeyen bu tırtıl, yasaya, cezaya rağmen niye kaçak avlanıyor?.

1- Çin ve Japon mutfağında pahalı bir yiyecek.

Onlar alıyorlar.

2- Kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Yüz, el, vücut kremleri yapılıyor.

3- Çin'de tıp alanında önde geliyor. Protein bakımından fevkalade zengin hıyarlar, ağız içi yaralarına, diş eti hastalıklarına, yorgunluğa, eklem ağrılarına ve en önemlisi bu, "iktidarsızlığa" iyi geliyor. O zaman da iyi parayla alıcısı bol.

Bir ilginç bilgi notu..

Bu dikenli tırtıl, ihtiyaç duyduğunda, mesela deniz dibinde bir düşmandan kaçarken, sıvıya dönüşebiliyor.

O zaman bir kaya yarığından geçebiliyor, ya da gizlenebiliyor, tehlike geçince gene dışarı sızıp, katılaşıyor ve tırtıl oluyor..

Merak edince, ne meraklı şeyler buluyoruz, gördünüz mü?.