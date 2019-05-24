Giro'yu ilk öğrendiğimde çocuktum. Ağbimle sinemaya gitmiştik. Zamanın en ünlü komedyenlerinden İtalyan Toto oynuyordu baş rolde ve Goethe'nin Faust'undan mülhem, Giro'yu kazanmak için ruhunu şeytana satan bir bisikletçiyi canlandırıyordu. Müthiş gülmüş, iki defa daha gitmiştik, Antakya'da, Toto'nun Giro'da Fausto Coppi'yi geçtiği o filme..

Coppi zamanının efsane şampiyonuydu. Filmin bir mesajı da oydu zaten..

"Ruhunuzu şeytana satmadıkça Coppi'yi geçemezsiniz." Gazeteci olunca, amatör yazarlarımız Günaltay Şibay (Sonra Büyükelçi oldu) ve Nejat Kayserilioğlu (Işıklar içinde yatsın) bisikletçi olduklarından, Turları yakından izlemeye ve bizim yerel gazeteye yazmaya başladık.

TV yayınları başlayınca da tiryakisi oldum. Yarışlar kötü olsa da, ki bu yılki Giro izlediklerimin en kötüsü ve tatsızı, çekimler, manzaralar o kadar güzel ki.. İki anlatıcı da çok hoş şeylerle "Tatsızı ilginç" yapıyorlar.

Öğleden sonraları genelde EuroSport kanalım açık oluyor.

Sunucular sohbetlerinde İtalyanca da erkek isimlerinin "O" kadın isimlerinin "A" ile bittiğini anlattılar.. Bizdeki "Nuri/ Nuriye, Hüsnü/ Hüsniye" gibi, onlarda da Silvio, Silvia, mesela..

Biri sordu.. Peki "Dişisi de erkeği de A ile biten bir İtalyan ismi söyle.." Cevabı da kendi verdi.

"Andrea" imiş.. Öğrendik..

Şimdi benim sunucu kardeşlerime bir sorum var..

Peki, Türkçe'de sonunda "ye" eki olanı da olmayanı da kız ismi olan isim hangisidir?.

Sizlere de tabii..