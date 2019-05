Ben yazdım, sordum, TRT Müzik Genel Koordinatörü Dr.

Süleyman Bektaş "Yok böyle şey" diye cevap verdi.

Dr. Bektaş TRT'nin içini ne kadar bilir, kaç yıldır içinde bilmem.. Ama ben kurulduğu günden beri, tam 50 yıldır, sunucu, yazar, muhabir, izleyici olarak hiç kopmadım TRT'den ve iyi bilirim. Bazı kişilere nasıl iltimas yapıldığını bilirim. Neden yapıldığını da bilirim.

Sevgili Bektaş, sizi kandırmışlar, dostum. Mesela Müzik Dergisi konusunda kandırmışlar..

Efendim yeni 13 bölüm için anlaşma yapılmış, çekiliyormuş da, bu arada eskiler tekrar ediliyormuş.

Haftalar oldu değil mi, bana böyle diyeli..

Yahu Şafak Kahraman'ın arşivine girip bu programın 13 tanesini hazırlaması 15 gün sürer..

Biz aylardır, hala döne döne eskileri izliyoruz..

Listeyi, 2019 yılının listesini istet ve say bakalım, her program kaç kez tekrar edilmiş ve bir tek "yeni" yayınlanmış mı?.

Bu tekrar yayının bütçesi ne?.

Zerrin Özer'siz gün yok.. Hafta sonu bir saat arayla iki kez karşıma çıkınca, kanal değiştirdim. Kaç kez çıkmıştır kim bilir. Her yapımcıya talimat verilmiş adeta, Bay Bektaş..

Tabii, Mustafa Keser ve Muazzez Ersoy da öyle..

Bunlar "Biz falancaya yakınız" havası mı atıyorlar?.

Yoksa başka şeyler mi var..

Hey Gidi Günler'in iki abonesi var.

MFÖ ki, hepsi dostlarım, can kardeşlerimdir, ve Soner Arıca.. O da arkadaşım.

Yahu Soner, Soner olduğu yıllarda bu kadar sık gelmezdi ekrana..

Şimdi mi kıymete bindi?.

Yazacak çok şeyim var, TRT Müzik konusunda ama, şu seçim dönemi geçsin diye bekliyorum.

Yazacaklarımı dikkate alması gereken makamlar şimdi seçimden başka şey görmüyor çünkü..