Tüm gazeteler, her yıl yaptıklarını yapacaklar ve tam bir skor yazarı olduklarını bir kez daha kanıtlayarak "Şampiyon"un hocasını "Yılın Teknik Direktörü" seçecekler. Ben de her yıl olduğu gibi acı acı güleceğim tabii..

Yılın Hocası olmaya layık "Gerçek" isimler bende var..

Mesela Okan Buruk!.

Mesela Sergen Yalçın!.

Bu ikisinin Rize ve Alanya'ya oynattığı futbolu keyifle izledim..

Ama "Altın" Hocam, Ünal Karaman!.

Çok geç geldiği Trabzonspor'a oynattığı çok olumlu futbol ve aldığı sonuçlara alkışım ayrı.. Ama onu benim için asıl 1 Numara yapan, gençlere, Türk gençlerine inanması, güvenmesi, inatla ve ısrarla fırsat vermesi ve Milli Takıma en az 4 genci kazandırması.. Bunu yazan, söyleyen, altını çizen tek kişi yok medyamızda..

Hangi medyamızda!.

19 Mayıs günü, sahaya, içlerinde İstiklal Marşımızı bilen tek kişi olmayan takımı dizen, dökülen rakipler, dahası, asıl hakemler sayesinde gelen kupayı kendi kazanmış gibi sevinen Hoca'ya, başta benim gazetem, destanlar yazan medyamızda..

Medya bu kadar "Büyük Kölesi" olursa, kaderi o medyanın elinde olan hakemler ne yapsın..

90a Programında söyledim salı akşamı..

"Bu medyaya bu hakemler çok bile.."

Şu isimlere bakın..

Uğurcan.. Abdülkadir Ömür.. Abdülkadir Parmak ve Yusuf Yazıcı, Altın Hocam Ünal Karaman'ın Milli Takıma armağanları..

"Güya" Şampiyon Galatasaray'dan tek kişi olacak mı peki Ayyıldızlı formada?.

Nasıl olsun?.

Galatasaray'ın milli takıma gururla verdiği başta Kaptan ve Lider Selçuk, Türklerin hepsi biçer döğer gibi yok edildiler.. En uzun yıl Galatasaray'a hizmet ederek, kadro dışı bırakıldığı zaman dahi, başka kulübe gitmeden alt yapı ile çalışan, formayı yeniden kapan, milli takıma kadar yükselen Sabri, "İşte gerçek Galatasaraylıyı bu kulüp böyle uğurlar" diye örnek olacak bir jübile ile Şeref Tribününe yollanacakken, bir daha kovuldu. Gitti.. Göztepe'de Milli Takıma çağrıldı bu defa.

Kendi içindeki millileri yok eden mekanizma, dışardan aldığı hazır millileri de biçti.

Ahmet Çalık silindi. Ömer Bayram silindi.. Serdar Aydın "Kültürümüz uymuyor" diye ezeli rakibe yollandı.

Alt yapıdan gelenler, Yunus ve Celil'e laf olsun diye bir kaç dakika forma verildi, sonra kadroya bile alınmaz oldular..

Sebep?.

Çünkü sahaya İstiklal Marşı okuyamayan 11 adamı çıkarmak için adeta çırpınıyordu Galatasaray Hocası.. Adeta Türklerden nefret ediyordu.

2016 Avrupa Şampiyonası'nda uğradığı hezimetin suçlusu olarak Türk Futbolcuları'nı seçmişti. Artık onlarla işi olmayacaktı.

On para etmez yabancılara ısrarla, inatla verdiği formayı Türk Çocuklarından esirgedi.

İşte bu Teknik Direktörün, milli takıma tek oyuncu vermeyen Şampiyon(!) hocanın destanı günlerdir en büyük gazetelere manşet olurken, Ünal Karaman'ın, Dört Harika genci Ay yıldız'a kazandırarak Fatih Terim'e tokat gibi ders veren Ünal Karaman'ın farkını yazmak da bana düştü.

Kutlarım Ünal Hocam!.

Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk Genci'ne inandığın, güvendiğin, destek olduğun ve öne çıkardığın için..

Alnını değil, elini öperim ben senin!.

Gençlere şans, gençlere fırsat, gençlere imkan veren herkesin, spordan siyasete, sanattan bilime, benim gençlerime güvenen, inanan, onların yolunu açan herkesin elini öperim, ben!.

Çünkü onlar, o Gençler benim sevgili ülkemin, Türkiyem'in yarınları!.

Teşekkürler Atam!.