Koca bir Galatasaray sayfası yapmış dün bizimkiler.. "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay Fatih Doğan'ın sorularını yanıtladılar" diyor, anonsta.

Oysa yazıda soru moru yok. Mustafa Cengiz anlatmış, ya da yazmış ellerine vermiş, aynen basmışlar gibi, haber..

Bu nasıl "Soru sorma" Fatih Kardeşim?. Bu nasıl gazetecilik..

Yahu adam satır arasında demez mi, "Hıncal Ağabey geçen hafta 'Ada elden gidiyor, Mustafa Cengiz susuyor' diye yazdı. Niye ağzınızdan hiç 'Ada' lafı çıkmıyor.. Nedir Ada davası?. Kim takip ediyor" gazeteci olan?. Hiç merak etmez misin sen, kardeşim..

Ada yahu.. Oyuncak değil, Galatasaray'ın dünyada hiçbir kulübe nasip olmayan servetini sormazsan en sorumlu adama, neyi sorarsın?. İbrayı konuşmuşsun. Peki o konu ne oldu?.

Kulüp anayasası olan Tüzük, "İbra edilmeyen yönetim 30 gün içinde seçim kararı alır" diyor.

Yönetim, "Yürütmeyi durdurma" davası açtı ve aldı. Yasalarımıza göre Yürütmeyi durdurma kararı, 10 gün içinde esas dava açılmazsa düşer..

Ne oldu Esas dava.. Açıldı mı?. Gazetelerde, TV'lerde tek satır duydunuz, okudunuz mu?.

Niye sormadın "Bugünkü durum ne" diye Fatih!.

Niye konu Fatih Terim, Mustafa Cengiz olunca, sus pus oluyorsunuz?.

Hadi ara Mustafa Cengiz'i..

"Elçiye zeval olmaz. Ben değilim soran Başkanım. Hıncal Ağbi soruyor" de ve sor bakalım..

"Ada ve İbra yani, seçim konusunda hukuki durum şu anda nedir?" Cevabı sen yazamazsan, sayfana koyamazsan, bana söyle.. Ben bu köşede yayınlarım..