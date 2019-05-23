"İki cami arasında beynamaz" diye bir lafı vardır, onu hatırladım geçen hafta.. İki şey arasında karar verememek falan anlamına gelir. Geçen günlerde iki gazetede iki "Cami" haberi görünce, aklıma geldi.

Türkiye'deki haber..

"Bulgaristan'da mahzun bir ecdat yadigarı 479 senelik cami, yıkıldı, yıkılacak"

Onca Türk asıllı, onca Müslümanın yaşadığı komşu ülkede, Köstendil / Fatih Sultan Mehmet Camisi, restore edilmiyor, çöküyormuş, tavan kurşunları çalınıp satılmış.. Bizimkiler de devlete başvurma dışında bir şey yapmıyorlar anlaşılan.

İkinci haber bizim gazetede..

"500 yıllık camiyi talan ettiler.."

İşe bakın. Talan edilen tarihi cami, Fatih'te..

Şimdi Bulgar, kalkıp "Sen Fatih'in adını taşıyan semtte, Fatih'in aldığı İstanbul'un göbeğindeki camiyi talan edenlere ses etmez, göz yumarsan, ben buradaki Fatih Camisi'ni niye koruyayım" derse, ne yaparız?.