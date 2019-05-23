Yani başlık ne derece yerinde, bilmem ama, bu Google inanın beni en yakınlarımdan daha iyi tanıyor..

Şimdi, iPad'imden Google kanalıyla bir şey arıyorum.. Mesela bahçe hortumu.. Mesela Rize Çayı ile ilgili bir şey.. Mesela koltuk örtüsü..

Bir hafta geçmiyor, mesela bir Fenerbahçe haberini tıklıyorum, bilmem ne haber sitesinden. O sitede reklamlar.

Bahçeyle ilgili yığınla reklam.. Salonla ilgili yığınla reklam.. Çaylarla ilgili yığınla reklam...

Yani aradığım şeye bakıp "Hıncal Uluç şunlarla ilgili.. O zaman yığ o konudaki reklamları.."

Tabii bu masum bir kullanış.. Ama ıpadimle, haberleşmelerim de var. Her şeyim de..

Yani o yapay zeka, her şeyimi biliyor ve saklıyor.

Peki o bilgiler kötüye kullanılır, ya da kötü niyetlilerin eline geçerse?.

İnternet kullanmayan devlet kurumu, adamı var mı bu ülkede?.

O zaman?.

Hafazanallah!.