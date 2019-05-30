Kitap/ Ünal Özüak

İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş.

Kim nasıl becerdi bu güzel cephe mimarisini derken;

Teğet Mimarlık "Kente bir açılım" kitabıyla önüme geldi. Kitap, Yapı ve Kredi Bankası'nın İstiklal Caddesi üzerindeki Yapı Kredi Kültür ve Sanat (YKKS) olarak bilinen Galatasaray binasının yeniden inşaat sürecinin ve tasarım konseptinin ardında yatanları anlatıyor.

Tarihi binanın özgün serüveni yanı sıra 1950'lerden bu yana bankanın kültür ve sanat alanındaki yolculuğun da hikayesi burada.

Yeni YKKS'nin hikayesini anlatmaya şehirden, hatta caddeden başlamışlar. İstiklal Caddesi'nde Tünel'e yürürken, tam Galatasaray'da yer alan yapı, 70 yıl içersinde üçüncü defa yeniden yapıldı.



Nasıl ki usta yazar başlığında yazının meramını anlatıyor, tüm içeriğini gözler önüne seriyorsa, usta mimar da yapısının önyüzünde, kullananlara, önünden geçenlere, içinde neyle karşılaşacaklarını söyleyebilmelidir.

Belki biraz abartı olacak ama mimarlar yedi yılı aşan sürede bir çerçeve resmettiler ve içine İlhan Koman'ın Akdeniz Heykelini asıp, önüne de Şadi Çalık'ın 50.Yıl Anıtı'nı koyarak buram buram "Burada kültür ve sanat solunur" diyen tabloyu tamamladılar.

Evet, İstiklal Caddesi'ne bir "Tablo" koydular.

O Önyüz'e bakan herkes, oranın bir "Kültür ve Sanat Evi" olduğunu anlar.

"Korumacılık adına tıpkı yapım sendromuna" girmeden; 1950'de Alman mimar Paul Schmitthenner tarafından yapılan ilk binanın mimari ve mekânsal niteliklerinin çoğunu koruyan Teğet projesinde binanın İstiklal Caddesi'yle ilişkisi kökten değiştirilmiş.

Uzun uzun mimari terimlerle anlatmaya gerek yok.

İşte ilk bina.. İşte ilk binanın Modern Mimari'ye uygulanmasının resimleri yan yana..

Fotoğraflara bakın.. Fark "Muhteşem" değil mi?.

Mimarların, yasal otoriteleri, Belediyeyi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nu, Levanten binanın bir kopyasını inşa etmek yerine, modern ve rasyonel mimari dilinin uygulanmasına ikna etmeleri, harika olmuş, doğrusu. Yazıyla vedalaşmak üzereyken bir de ne duyayım ve sonra da göreyim...

Hani basketbolla geçen yıllarım yüzü suyu hürmetine bana sökülen parkesinden bir adet verdikleri, yeni konseptle baştan yapılacak Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin projesini de Teğet yapmış..

Gittim, gördüm ve çok beğendim. Olay salt mimarlık olmaktan çıkmış, marka katma değer yaratma şeklini almış.

Müthiş bir basketbol olayı gerçekleşmek üzere.

Onu da başka bir yazıda anlatırım.



Kentte Bir Açılım Yapı Kredi Yayınları ISBN 978-975-08-4219-1

@Teğet Mimarlık

@Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık AŞ 2018