Lig sezonu bitti, ama bitiremedik..

Efendim, "VAR bu sene başlamış da, hataları varmış da, bu hatalar yüzünden Erzurum ve Bursa küme düşmüş de.. Bu yüzden bu yıl küme düşme kalkmalı, lig 20 takım oynanmalıymış da.."

Yani ülkemizde "Palavra" dışında habercilik sıfırlandığından, hele transfer ayı palavralarına artık herkesin karnı tok olduğundan sayfalar nasıl dolacak?.

Bir palavra konuyu tartışmaya açarak..

Erzurum'un düşmesine canım çok yandı doğrudur..

Bu kulübe hele son kritik haftalarda çok haksızlıklar yapıldı hakemler tarafından..

Hayır, VAR değil, Hakemler tarafından. VAR bizde pek çok maçta, kritik hataları düzeltmek değil, hakemleri kurtarmak için kullanıldı.

Büyükler lehine olan kararları hakemlere değil, VAR'a verdirdiler ki, sahada olay çıkmasın..

Erzurum Fener'e böyle mağlup ettirildi mesela..

Türkiye Kupası'nı Akhisarspor'dan alıp, Galatasaray'a veren Suat Aslanboğa, ödül olarak Fener Erzurum maçına verildi. O da VAR'daki Koray Gençerler iş birliği yapıp bir penaltı icat edince, Erzurum ikinci lige gitti.

Haksızlık tamam.. Ama her haksızlıkta ligdeki takım sayısı ile oynarsak, Süper Lig 140 takımla gerçekten süper olur..

Ülkemizde futbolu siyasetin yönettiği yıllarda, kurallara ve hukuka aykırı bu uygulama yapıldı ligimizde.. Her hafta bir takımın boşta kaldığı "Topal" ligler oynandı. Bir yığın rezillik yaşandı.

Şimdi o "Hukuksuz Günler"e dönmenin alemi yok..

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetmelikleri açıktır.

Lig ve Kupa ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak, Federasyon'un yetkileri dahilindedir.

Federasyon değişiklik kararını alır, sezon başında ilan eder. Sezon sonunda da uygular..

Yani takım sayısının artacağı, ya da eksileceği bir sezon öncesinden ilan edilir ki, herkes ona göre davransın.. En başta da bütçesini ayarlasın.

Ligden üç takım düşecek diye devre arasında, küçük takımlar ne transferler yaptılar.. Gerek maç başı, gerek lig sonunda ne primler ödediler..

Ligde kalma savaşı zaten borç batağındaki kulüplere kaç milyona patladı.. Satacaklarını satamadılar, bir yığın"Apar topar" transfer yaptılar..

Uzatmayalım..

Kural budur..

"Kararlar sezon başında alınır, açıklanır ve uygulanır. Sezon sonunda düşen, kalana bakıp ona göre karar alınmaz.." Fener düşse ne olacaktı?.

Galatasaray Şampiyonluğu VAR'la kazanmadı mı?. O zaman Başakşehir'i de Şampiyon ilan edip, "Çift Şampiyon"la tarihe geçelim. Gülmeyin.

Biz yaptık oldu, deriz!.

Üç takım yerine "Hiç" takım oluyor da, Çift Şampiyon niye olmasın!.

Süper Lig adını da "Nabza Göre Şerbet Ligi"ne çeviririz biter gider..

***

Yeni Federasyon Başkanı nerdeyse yüzde 100 belli.. Nihat Özdemir!.Bunu tartışacağımıza, "Neden Özdemir?. Nasıldır?. Ne yapar?.Federasyona kimleri almalı" diye bin soruyu konuşacağımıza, "Bursa ve Erzurum Başkanları Nihat Özdemir'le konuştu. O da yatkın" havasında algı haberleri yapılıyor, zarflar atılıyor, bir de..Yeni Federasyonunisteniyor adeta..Abesle iştigali bırakalım arkadaşlar..Bu ülke futbolunun gerçek sorunlarıyla uğraşalım..Hukuku yıkıp, hukuksuzluğu getirmek için çırpınmanın alemi yok!."Olmaz" diye kesin ve ortak tavır alalım ve kesip atalım!.