Bilir misiniz, bugün hayatta olmayabilirdim..

Ve gene bilir misiniz, hayatımı adını bile bilmediğim bir kadına borçluyum..

1990'lı yıllar.. Ama 94'ten önce. O yıl Mustafa Cengiz'in benzincisinde bacağımdan vuruldum ve bir daha araba kullanmadım, çünkü..

Neyse.. Murat 131 bir arabam var. Doğan modeli..

Barbaros Bulvarı'ndan çıkıyorum.

Yanımda çok sevgili arkadaşım.. (Eskiler, böyle deyince hemen eklerlerdi, "Şimdi sevmesin.." Ölen biri seni severse yanına alırmış..) Neyse yanımda Sevgili Arkadaşım Orhan Mizanoğlu oturuyor.. Ben sol şeritteyim..

Sağdan bir araba üzerimize sürdü.

Sola geçmek istiyor ama mümkün değil..

Bu şeritte tren vagonları gibi nerdeyse yapışık dizilmişiz. Nasıl acı bir frenle kazayı önledim.

Allahtan arkamdan gelen de bana vurmadan durabildi. Orhan, üzerimize süren hem de çok iyi giyimli sürücüye, eliyle "Deli misin" anlamına gelen o işareti yaptı.

Parmağı ile şakağına dokunup, döndürdü yani. Hepsi o..

Yoğun trafikte az sonra yanımıza geldi tekrar o araba..

Gördüğüm kanımı dondurdu.

Sürücü bir eliyle arabayı kullanıyor.. Öbür elinde bir tabanca var. Yanında oturan kadın, muhtemelen eşi, üzerine kapanmış, silahı kullanmasına engel olmaya çalışıyor..

Beynim durmuş. Nasıl kurtulduk, hatırlamıyorum.

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