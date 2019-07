İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu harika işler yaptı. Seçim sonrası "Ben, oy veren, vermeyen 16 milyon İstanbullu'nun Başkanı olacağım" demiş ve tüm İstanbul ilçelerini teker teker dolaşıp, teşekkür edeceğini açıklamıştı.

Cuma günü ilk ilçe ziyaretini yaptı.

39 ilçeli İstanbul'da "Teşekkür" gezisine başlamak için seçtiği yer, fevkalade sembolik, fevkalade anlamlı, fevkalade güzeldi.

CHP'li Başkan İmamoğlu, bir evvelki seçimlerde CHP'li iken, 31 Mart'ta AK Parti'ye geçen "Çatalca"ya gitti ilk.

İstanbul'u kazanırken, Çatalca'yı kaybetmişti, CHP!. Oraya gitti.

..Ve Çatalca'yı CHP'nin elinden alan AK Partili Belediye Başkanı Mesut Üner tarafından karşılandı.

Fevkalade güzel "Buyur" edildi.

Ağırlandı ve uğurlandı..

İmamoğlu hafta sonu Zonguldak ve Edirne'ye de gitti. Oralardaki bütün konuşmalarında temel sözcükler, "Sevgi ve Barış"tı. Oralarda da, AKP, CHP demeden çeşitli ilçeleri ziyaret etti, aynen Çatalca'daki gibi ağırlandı.

Ülkem insanının hasret kaldığı "Çok güzel" görüntülerdi bunlar..

Ben de kişisel olarak bir güzellik yaşadım.

Perşembe günü "Dost tatlı söyler, İmamoğlu" başlıklı bir yazı yazmıştım.

Sevdiğim, "Dostum" dediğim ve yazdığım İmamoğlu'na "Aman gaza gelme, tahriklere kapılma.. Güzel, tatlı konuşmaya devam et. Kin, öfke, nefret cümlelerini bırak, sen neler yapacaksın onları güzel güzel, başkalarını kötülemeden anlat" demiştim, "Tatsız" bir örneği göstererek.

Beşiktaş Belediyesi sınırları içinde yaşıyorum.

Etiler'de. İş yerim de Beşiktaş'ta.

Balmumcu..

Evden çıkıp, işe gelene kadar, Nispetiye Caddesi, Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarı afişlerle doluydu. Baş tarafında İmamoğlu'nun resmi ve ortasında kocaman, devasa onun sloganı..

"Her şey çok güzel olacak!." Üstünde bir de küçük yazı.. "İsraf düzeni yıkıldı.." Öbür uçta da Beşiktaş'ın genç, yeni Başkanı Rıza Akpolat'ın resmi.

Tüm görüntüsü ile bir Ekrem İmamoğlu afişi.. Dostumu hemen, daha başlarken, iş işten geçmeden uyarmaktı amacım. Ve yazdım.. Özetle..

"Sen bu değilsin Başkan.. Benim tanıdığım İmamoğlu bu değil.

Bırak geçmişe saldırmayı, 'Güzel' yarınları anlat, güzel sözlerle..

Senin yapın, karakterin bu.

Bu millet bunun için sana oy verdi. Değişme.. Bozulma!." Bu yazının mürekkebi kurumadan, Yasemin İstanbul Büyükşehir Basın Bürosu'ndan gelen maili önüme koydu.

"Bugünkü yazınızda fotoğrafı ile birlikte yer alan 'İsraf düzeni yıkıldı. Her şey çok güzel olacak' pankartı İstanbul Büyükşehir Belediyemiz veya doğrudan irtibatlı herhangi bir kurum tarafından asılmamıştır.

İlginiz için teşekkür ederek bilgilerinize sunarız." Yıllardır bu köşede İstanbul Belediyesi ve Vilayetiyle ilgili tonla yazı yazdım. Hiç ama hiçbirine, bu basın bürolarından tek satır yanıt, açıklama, bilgi gelmedi. Benim vergilerimle maaş alan görevlilerin kılları kıpırdamadı.

Şimdi, yeni Başkan.. Ve onunla ilgili ilk yazıma anında, hem de bu kadar nazik bir yanıt geliyor. Mutlu olmam mı?.

Cuma sayfamda çıkabilirdi.

Koymadım. Onun yerine, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken bana bizzat verdiği cep telefonuna bir mesaj attım. Mesaj attım çünkü, Beylikdüzü'nün "Şeffaf" Başkanı iken ben dahil kim bilir kaç yüz, belki de bin kişiye verdiği bu telefonu, 16 milyonun başkanı iken yanında taşıması mümkün değildi.

Güvendiği bir özel kalem görevlisinde olacaktı o telefon. O da uygun gördüğü mesajı başkana iletecekti.

O mesajda "Afiş tüm görüntüsü ve yazıları ile Ekrem İmamoğlu algısı yaratıyor, bu bir. İkincisi, asılı olduğu Nispetiye, Büyükdere Caddeleri ve Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Belediyesi'ne değil, yasa gereği Büyükşehir'e ait yerlerdir. O afiş Büyükşehir'le ilgili değilse, derhal toplatılmalıydı.

Dilerim bu mesajımı başkana ulaştırırsınız" dedim.

Bir üçüncüsü daha vardı. O pankartı asan İmamoğlu değil de, Beşiktaş'ın genç, deneyimsiz Başkanı Rıza Akpolat ise, o zaman "İsraf düzeni yıkıldı" lafı da, Beşiktaş'ı kapsıyor demekti. Beşiktaş'ı.. İstanbul'u değil..

Peki ama, Akpolat Beşiktaş'ta israf düzenini yıktıysa, o düzeni kuran kimdi?. Yolsuzluk yaptığı için görevden alınan CHP'li Murat Haznedar..

Ve yerine seçilen, gene CHP'li Tahir Doğaç..

O zaman bu afişi nasıl, Akpolat'ın astırır?.

Dün sabah evden biraz da heyecanla çıktım..

Büyükşehir kendisine ait cadde ve bulvarlara kendisinden habersiz ve izinsiz asılan o korsan (!) pankartları hafta sonunda toplatmış mıydı acaba?.

Her şey çok güzel olmuş muydu?.

Hayır!. Hepsi yerinde duruyordu..