Gecenin yarısı geçeli bir saat olmuş.. 72 yaşındaki adam üç saattir söylüyor ama hala yeni başlamış gibi dipdiri.. Hala söylüyor. Hala karşısındaki 5 bin kişi de onunla söylüyor.. Ayni şarkıya 70 likler de eşlik ediyorlar, 7 yaşındaki çocuklar da..

7'den 70'e, herkes ayakta.. Herkes tempo tutarak, dans ederek, zıp zıp zıplayarak eşlik ediyor.. Ben 80 yaşındaki Hıncal dahil..

Normalde o saatte ben kırkıncı uykuda olurum oysa..

En az dört kuşağa şarkılarını ezberletmek, en az dört kuşak boyu zirvede kalmak ne demektir?.

Ben bilirim..

Çünkü onunla ayni yıl, 1969'da bu dünyanın içine girdim. O şarkıcıydı, sahnede.. Ben Modern Folk Üçlüsü meneceri olarak sahne arkasında..

Kimler, kimler gördüm.. Kimler kimler tanıdım..

Ama bu adamın yaptığı başka..

Bu adam kısa zamanda çıktığı zirvede 50 yıldır duruyor..

Sahnede, arkasındaki ekranda "50. Sanat Yılı" yazıyor..

Anlatmaya yetmez. Her sanatçının 50. Yılı olabilir.

Bu adamın ki, "Zirvede 50 Yıl!."

Erol Evgin!. Benim arkadaşım, kardeşim, dostum Erol!.

50 yıldır, zirvede..

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