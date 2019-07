İşe gelirken yol boyu sıralanmış devasa afişler dikkatimi çekti..

"İsraf düzeni yıkıldı!." Evim, işim Beşiktaş'ta olunca, gidip geldiğim yollar Beşiktaş Belediyesi'nin..

Beşiktaş'ın yeni, genç, Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendi sözlerini, caddeler boyu astırmış... Afişin bir yanında kendi resmi var, öbür yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun.. İmamoğlu'nun o çok başarılı seçim sloganı da yazılmış..

"Her şey çok güzel olacak!." İmamoğlu, Beylikdüzü'nde yaptıklarını gördüğüm, bildiğim, yaşadığım, sevdiğim bir insan.. Günlerdir yazıyorum..

Dostum..



Onun da seçildikten sonra bir sözü manşetlere taşınmıştı..

"Esenler ve Harem Otobüs garajlarını bilime peşkeş çekeceğim.." "Dost acı söyler" demiş eskiler..

Ben "Tatlı" söyleyeceğim, Sevgili Başkan!.

Bu millet tatlı söze, güler yüze hasret!.

Hani yılanı bile deliğinden çıkaran "Tatlı dil" var ya, ona!.

"Her şey çok güzel olacak" lafı kaç kararsızın oyunu getirdi sana biliyor musun?.

"Her şey çok güzel olacak" deyip, kazandın mı, "Çok güzel şeyler"in başladığını hemen göstermen gerek..

İşe kullandığın sözcükleri doğru seçerek başlamalısın..

Ne demek ".. yıkıldı." Millet Rıza Başkanı tanımaz. Senin resmin olunca, sana mal eder..

Yapacağın güzel bir şey yok mu da, işe "Yıkmak"la başlıyorsun.

Kendi yapacağın güzellikleri anlatacağın yerde, işe niye eskiyi kötülemek, eskiye saldırmakla açıyorsun ağzını?.

Her şey böyle mi güzel olacak?.

"Esenler ve Harem Oto Garlarını Bilişim Vadisi yapmak" olağanüstü güzel bir proje.. Bu güzelliği sırf eskiye laf sokuşturmak için "Peşkeş çekmek" gibi çirkin bir deyişle birleştirmek ne oluyor?.

"Birileri 'Peşkeş çekti' diyeceklermiş de.. Çekiyormuş işte.. Bilime peşkeş çekiyormuş.." Proje anlatılmamış, kimse tek laf etmemiş.. "Ya ederlerse" diye doğmamış çocuğa don biçerek kötü bir lafla, bu kadar olumlu bir işi tarif etmek olur mu?.

İmamoğlu dostum!.

Gaza gelme.. Ayrımcı, bölücü, ayrıştırıcı fanatiklerin, holiganların gazına gelme..

Benim Beylikdüzü'nde tanıdığım, sevdiğim, gülen, güler yüzle konuşan, orada güzel işler yapan ve bu yüzden sevilen Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul halkı da tanısın..

Lafa "Yıkmak.. Peşkeş çekmek" laflarını sokuşturarak kendi sloganını, "Her şey çok güzel olacak"ı, rafa kaldırmış görünme, Başkanım!.

Bu millet, öfkeden, kinden, nefretten, ötekileştirmekten, ötekine saldırmak ve sövmekten bıktı.

Bu millet, fikirler ne kadar ayrı, aykırı olsa da, barışık olmak istiyor. Barış istiyor..

Seçim kampanyan boyunca AK Partilisinden, MHP'lisine her partiden oy istemedin mi?.

13 bin fark, nasıl 800 bine çıktı, sanıyorsun?

Sana her partiden, her düşünceden oy geldi..

Seçimi kazanır kazanmaz, her şeyi unuturcasına oy isteyip, aldıklarına laf sokuşturmak neyin nesi oluyor, o zaman?.

"Ben 16 milyon İstanbullu'nun Belediye Başkanıyım" diyen adam, işe o İstanbul'un "Öteki" yarısına laf atarak, onları taşlayarak mı başlar?.

Eskiyi unutup, yepyeni, bembeyaz, tertemiz bir sayfa açsan.. "Yeni sayfa"yı gözlere ve kulaklara soksan..

"Şimdi yeni dönem başlıyor.

Şimdi bana oy veren, vermeyen 16 milyon İstanbullum için her şey çok güzel olacak" diye kolları sıvasan..

"Çok güzel olacak şeyler"i, sadece onları, gülen, gülümseyen bir yüz ve sesinde candan bir dost tonlaması ile anlatsan, olmaz mı?.

Her şey çok güzel olacaksa eğer, inanmamızı istiyorsan, olacağına..

Güzellikler senden başlamalı başkan..

"Güzel"i anlatmak için "Yıkıldı" ve de "Peşkeş çekeceğim" gibi çirkin laflara ihtiyaç duyma..

Anlatırken, yüzün de güzel olsun, sözün de, Sevgili Dostum!.

16 milyon İstanbullu'nun özlemi bu!.

Tekrar ediyorum..

Tahrik edecekler.. Kapılma!.

Gaza getirecekler.. Gelme!.

Sen güzel olursan, her şey çok güzel olur..

Ancak o zaman olur!.