Mazhar Fuat Özkan'ın Fuat'ı sevgili dostum, kardeşim Fuat Güner her cumartesi saat 11.30'da, TRT2'de "Aramızda Müzik Var" diye harikalar yaratıyor..

İzlerken zevk alıyorum, mutlu oluyorum, gurur duyuyorum, ama inanın biraz değil, fena halde de kıskanıyorum.

Çünkü Fuat, bu dünyada en sevdiğim yerlere gidip oraları dolaşıyor. Geçen gün gene yemek, gene sohbet buluşmasında "Bana nispet yapmak için seçiyorsun oraları, değil mi" dedim.. Güldü.. Ertesi gün, cumartesi açtım "Aramızda Müzik Var"ı.. Fuat bu defa Atina'da dolaşmıyor mu?..

Akropolis'ten başlayarak, en güzel yerlerinde gezdi, durdu Fuat önce. Sonra da oturdu, ülkemizde de tanınan ve sevilen sanatçı Antonis Remos ile birlikte çaldılar ve söyleştiler..

Antonis, Selanik'te doğmuş, büyümüş.. Çocukluğu, gençliği fakir. Aileye yardım için ne olsa yapıyor.. Amelelik dahil..

"Bütün işleri yaptım. İşçi oldum. Teknisyen oldum. Tesisatçı oldum. Ama ne yaparsam yapayım bütün gün şarkı söylüyordum" diyor..

Herkes de ona "Ne yaparsan yap, ama şarkı söyleme" dermiş, iyi mi?.

Oysa o hep şarkıcı olmayı hayal edermiş.. 17 yaşında cumartesi geceleri bir tavernada iş bulmuş. Giyecek ceketi yok. Tişörtüyle gitmiş..

"Böyle olmaz" demişler. O sırada işçi olarak çalışıp ayda 6 bin drahmi kazanıyor. Bir ceket almış, 6 bin drahmi.. Tam bir yıl o ceketi giymiş, sadece cumartesi geceleri, sahnede.. Sonrası..

"Ne kadar şanslıyım ki, Avustralya'dan gelen bir arkadaş bu tavernada klavyeci olarak çalışmaya başlamıştı. Odası küçük bir stüdyo gibi. Odada klavye başta her şey. Babası buziki çalıyordu. Perküsyonu vardı. Ben de çalıyordum ve yavaş yavaş kayıt yapmaya ve müziği keşfetmeye başladık."

Sonrası, tırnaklarıyla kazıyarak, merdiveni basamak basamak tırmanarak yükseliş.. İlk albüm..

Sonra ilk televizyon programı..

"Ben deneyim seven bir insanım. Televizyon benim için çok yeni bir şeydi. Bir filmde oynar mıyım bilemiyorum. Mesela Türkiye'de şarkıcıların filmlerde oynaması veya film yıldızlarının şarkı söylemesi olayı çok popüler. Mesela İbrahim Tatlıses'e çok saygı duyarım ve onu filmlerden hatırlıyorum. Türk filmlerinden.. "Mavi Mavi" mesela.." diyor.

Antonis sahnede 4-5 saat kalıyormuş.. Yunanistan'ı bilirim. Akşam onda yemeğe oturur siestacılar. 12'den sonra da eğlence, şov başlar.

Sabah 6'ya kadar söylediği oluyormuş.

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