Jimmy Fallon Tonight Şov'de Amerika'nın sevilen komedyenlerinden, Müslüman göçmen Ramy Youssef konuktu, geçen akşam.. Ramy, New Jersey'de yaşayan bir mülteci Müslüman aileyi konu edinen TV dizisi ile çok başarılı bir sezon finali yapmıştı. Şimdi Amerika'nın en önemli kanallarından HBO'da stand up yapıyor.

Yeni sezonda da Hulu Kanalı'nda kendi adını taşıyan Ramy dizisine başlıyor.

Sohbet bizi de çok yakından ilgilendiriyordu.. Bu yüzden önemli bölümlerini bu tatil gününde, keyifle ama ibretle okuyun diye size nakletmeye karar verdim.

***

- Evet evet, oralıyım. O sebeple Jerseyli bir Müslüman Arap ailesiyle ilgili dizi yaptım.Mükemmel. Onlar için bir dizi yaptım.Çünkü Müslüman bir aileyi "İnsani" göstermek istedim.- Bu, New Jerseyliler'i "insani" göstermekten daha kolaymış meğer. Gerçekten imkansız..İnsanlar New Jersey'nin iyi bir yer olduğuna inanmak istemiyor. Harika bir yer oysa. İnsanlar şöyle diyor: "Müslümanlar şiddet yanlısı değil, Jersey için aynısını söyleyemeyiz." Yani kesinlikle..- Evet, çok güzel.-Evet- Gerçekten süper, çok heyecan vericiydi.- L.A'deki stand-upımızı izlemeye gelmişlerdi galiba. Çok heyecan vericiydi. Çok da acayipti çünkü gösteriye çıkacaktım ve benimle dizi yapmayı düşünen TV'ciler de orada olacaktı. Herkes "Gergin misin" diyordu. Evet ama daha büyük baskı altına stand up yapmışlığım var.- Evet stand up yapmaya başladığım zaman genelde Müslüman gecelerinde yer alıyordum.Müslüman etkinlikleri vakıflar ya da ihtiyaç sahibi çocuklara bağış toplamak için yapılır, genellikle. Filistinli mülteci çocuklar yararına bir etkinlikte stand up yapacaktım bir defasında.. Amcanın biri soyunma odama gelip bana şöyle demişti. "Para toplama çağrısı başlamadan hemen önce çıkacaksın.İnsanları güldürmelisin ki bol bağış yapsınlar." Sonra bana bakıp şöyle dedi, "Güzel bir program olsun. Bunu mülteciler için yap."-Evet.. Yani insanlar gülmezse mültecilerin evi olmayacak sanmıştım. Bundan büyük baskı olur mu?.- Çok heyecan verici bir dizi. Çünkü hep inanca ve inanca sarılmakla ilgili kültürümüzü anlatan bir dizi yapmak istemiştim.İnancından, geldiği yerden uzaklaşmaya çalışan biri hakkında dizi yapmak istemiyordum.İnanan bir karakterle ilgili olsun istiyordum, yapacağım şey.. Yarattığım karakterin inandığı şeylere bakıyor, sonra neler yaptığını görüyoruz.İnancına, sarılan, geldiği yerden kopmayanla, uzaklaşmaya çalışan arasında bir boşluk var. Bu aileyle, bu boşluğu keşfedeceğimiz için heyecanlıyım.