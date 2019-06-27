Ankara'da Delta Ajans'ta çalıştığım 60-70'li yıllar.

Delta "Reklam, Halkla İlişkiler ve Pazarlama" şirketi. Amerika Fresno State Üniversitesi'nde "Gazetecilik ve Halkla İlişkiler" okumuş Cüneyt Koryürek kurmuş. PR dalında ülkenin ilkiyiz. Öyle ilkiyiz ki, "Public Relations/ Halkla İlişkiler" lafını bilen yok.

Cüneyt Ağbi patron. Biz üç müdürüz. Tümer Argın Reklam, Erdoğan Baskan Pazarlama, ben PR Müdürü..

Cüneyt ağbinin çevresi geniş, dostları çok. Sık sık ajansa geliyorlar.. Gördükleri, harıl harıl çalışan iki müdür.. Üçüncüsü ben, gazete, dergi okuyan, içeri girerlerse onlarla sohbet eden, adeta boş oturan bir genç adam.

Bir gün Cüneyt Ağbi'nin toplantı odası gibi geniş ofisinde, dostlarla oturmuş sohbet ediyoruz..

Dedim ya, o devirde PR nedir bilen yok.. Sabahtan akşama boş oturan (!) beni gösterip sordular, Cüneyt Ağabey'e, şaka ile karışık..

"Yahu tonla para verdiğin bu adam ne iş yapar?."

Cüneyt Ağabey çok ama çok ciddi cevap verdi..

"Bana itiraz eder!."

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