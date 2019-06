Ankara'da Delta Ajans'ta çalıştığım 60-70'li yıllar.

Delta "Reklam, Halkla İlişkiler ve Pazarlama" şirketi. Amerika Fresno State Üniversitesi'nde "Gazetecilik ve Halkla İlişkiler" okumuş Cüneyt Koryürek kurmuş. PR dalında ülkenin ilkiyiz. Öyle ilkiyiz ki, "Public Relations/ Halkla İlişkiler" lafını bilen yok.

Cüneyt Ağbi patron. Biz üç müdürüz. Tümer Argın Reklam, Erdoğan Baskan Pazarlama, ben PR Müdürü..

Cüneyt ağbinin çevresi geniş, dostları çok. Sık sık ajansa geliyorlar.. Gördükleri, harıl harıl çalışan iki müdür.. Üçüncüsü ben, gazete, dergi okuyan, içeri girerlerse onlarla sohbet eden, adeta boş oturan bir genç adam.

Bir gün Cüneyt Ağbi'nin toplantı odası gibi geniş ofisinde, dostlarla oturmuş sohbet ediyoruz..

Dedim ya, o devirde PR nedir bilen yok.. Sabahtan akşama boş oturan (!) beni gösterip sordular, Cüneyt Ağabey'e, şaka ile karışık..

"Yahu tonla para verdiğin bu adam ne iş yapar?."

Cüneyt Ağabey çok ama çok ciddi cevap verdi..

"Bana itiraz eder!."

***

***

***

***

Kurumlarda başarı için, uzman ve çalışkan elemanlara şiddetle ihtiyaç vardır. Başarı ekiple gelir.Ve bu ekibin en önemli adamlarından biri "" patrona "" danışmandır.Cüneyt Ağbi'den aldığım en önemli ders buydu.Yıllarca gazete ve dergilerde yöneticilik yaptım. Bana itiraz edenleri hiç yanımdan ayırmadım,.. Hep başardıysak, itiraz edenlerin rolü büyüktür." dedik yıllarca, Meclis'te partilerin gurup toplantısı yaptıkları güne.. Çünkü bütün haber kanalları canlı yayınlar, karşılıklı birbirlerine, öfke, kin, nefretle bağıranları. Toplantı sadece kendi yandaşları arasında olduğu için, tepki jesti, mimiği bile olmaz. Sadece alkışlar, futbol maçı tribünü gibi sloganlar atılır.Konuşan da gaza geldikçe gelir.İşte bu ""da, bu salı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı. Herkesi etkileyen, halkın özlemlerine cevap veren bir konuşma.. Ekrem İmamoğlu 'nu tebrik etti. "" dedi.. Dostane.. Gülümseyen.. Mutluluk aşılayan gözler ve sözler..Erdoğan'ın her seçimin ardından yaptığı balkon konuşmalarını hatırlayın..Hangisi enfes, hangisi harika değildi?.Liderin en önemli adamları, Danışmanlarıdır. Hele Başkanlık sisteminde "" en önemli yardımcıdır.Başkanlık sistemi, gücün tek elde toplanmasıdır. O tek elin her şeyi bilmesi mümkün mü?. Bu yüzden en seçkinlerden oluşan danışman ekibi, onu bilgilendirir, eylem ve söylemlerini planlar.. Düzenler..Onu lider yapan kişisel vasıflar, bu "nun desteği ile her yere ve her yöne uzanır.Yani..Başarının ve başarısızlığın baş sorumlusu, danışmanlardır.Şimdi, salı günü o yepyeni ve seçimsiz 4 yıllıko harika konuşma ile açan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a,, planladığınız eylem ve söylemlerinize itiraz eden bir danışmanınız var mı?. Bir, tek bir "31 Mart'ta 13 bin olan farkın, 23 Haziran'da 800 bine çıkmasının yanıtı, bence bu soruda gizli!.Tekrar ediyorum.25 Haziran salı günü, harika bir konuşma ile, 2023'ün yolunu, sadece partiniz değil, ülkem için çizdiniz.Kimsenin, ama hiç kimsenin bu çizginizi değiştirmesine izin vermeyin!.Etrafınızda,dolduranlar değil,, lütfen!.