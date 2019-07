İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı "Her şey çok güzel olacak" gibi harika bir sloganı ezberleterek kazanan Ekrem İmamoğlu'nun o güzel şeylere neyle ve nasıl başlayacağını herkes merakla bekliyor..

Tabii, soyut çok şey yapılıyordur, bilmiyoruz. Ama somut, "İşte Yeni Başkan!. Yeni başlangıç" dedirtecek bir somut, yani gözle görülür, elle tutulur ve her yerde konuşulur bir şey de lazım..

Benim bir önerim var.

Milenyuma girdiğimiz yıllar..

Beşiktaş Belediye Başkanı, Yusuf Namoğlu.. ANAP'tan seçilmiş..

Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna.. Bugünkü AK Parti'yi doğuran Fazilet Partisi'nden..

Namoğlu bir proje hazırladı..

Akmerkez'in altından başlayan ve Ortaköy'de Dere Boyu Caddesi'ne dek inen vadide devasa bir park..

New York'un dünyaca ünlü Central Parkı örneği bir İstanbul harikası..

Kilometrelerce uzunluğunda bir yeşil alan. İçinde korular var.. Yemyeşil çimenler var.. Spor, koşu ve yürüyüş yolları var. 7 bin kişilik bir konser ve gösteri alanı var.. Dünya bitkilerinin olacağı bir Botanik Park ve tükenmekte olan bitkilerin korunacağı Endemik Bahçe de var.. Var oğlu var..

Gürtuna "Evet" dedi. Vadi'nin bir bölümü Büyükşehir'e, bir bölümü Beşiktaş'a aitti. Parselleri birleştirdiler. Büyükşehir büyük mali destek verdi, çalışmalar başladı.

Hızla da ilerledi. Hemen her gün gidiyor, şantiyeyi geziyordum. Namoğlu plan üzerinden bana gelişmeleri anlatıyordu. İşler nerdeyse yarılanmıştı. İstanbul dünya güzeli bir yer kazanıyordu ki..

Yerel seçimler yapıldı. Partisi bu defa Gürtuna'yı değil, Kadir Topbaş'ı aday gösterdi. Beşiktaş'ta da seçimi CHP'li İsmail Ünal kazandı.

Hemen Ünal'a koştum. Tanıştım. Birlikte Dereboyu'ndaki girişten parka gittik. Şantiyeye girdik.. Kopmaz dostluğumuz öyle başladı.

Ünal "Bu parkı bitirmemiz şart" dedi. "Beşiktaş'a da, İstanbul'a da, dünyaya da müthiş bir armağan olur.."

Ama tamamlanması için Büyükşehir'in desteği şarttı. Hem arazinin bir bölümü onlara ait olduğundan, hem de, Beşiktaş Belediyesi'nin mali gücü, işi bitirmeye yetmeyeceğinden.

Koştum gittim, bu defa Kadir Topbaş'a..

Topbaş "Parka 'Hayır' demem.. Ama mali destek veremem. Bize ait araziyi onlara devrederim o kadar" dedi.

İsmail dostuma anlattım..

"Mümkün değil" dedi.. "Bizim bütçemizle mümkün değil.."

Sevgili İmamoğlu Başkan, o muhteşem proje, hem de milyonlar harcanıp epey yol alınmışken yarım kaldı..

Şimdi ne mi yapabilirsin?.

Hem İstanbul, hem Beşiktaş, ayni partide iken, çok şey!.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı da yanına al.. Yusuf Namoğlu ve İsmail Ünal'ı davet edin. İkisini de dinleyin.. Projeyi size anlatsınlar.

Bugün neler yapılabilir, tamamlanabilir mi, nasıl tamamlanabilir, oturun konuşun!.

Ekrem Başkan,

O harika parkı Beşiktaş'a ve İstanbul'a kazandırırsan, "Her şey çok güzel olacak" lafın havada kalmaz..

Beylikdüzü'ne Yaşam Vadisi'ni kazandıran Başkan..

Bu Cennet Vadi'yi de İstanbul'a kazandır. Kazandırırsan.. O zaman işte..

Her şey çok güzel olur!.

***

Not: Yazımı bitirdim gazeteden çıktım. Eve dönüyorum. Dikkatimi çekti. O korsan afişlerin hepsi kaldırılmış. Teşekkürler Başkan.