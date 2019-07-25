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HINCAL ULUÇ
25 Temmuz 2019, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Hakan Başar!..

12 yaşında bir delikanlı.. Hayır, çocuk değil, her haliyle, tavrı, yeteneği ve karakteriyle delikanlı Hakan Başar..
Onu Ömür Göksel'i dinlemek için gittiğim Uniq'te tanıdım. Ömür'den evvel sahneye geldi ve yarım saat çaldı. Daha sonra Ömür'e eşlik edecek dev isimli caz ustaları eşliğinde..
Ama nasıl güzel çaldı piyanosunu.. Yani arkadan Ömür gelecek ama, gene de bitsin istemedik..
Bu yaşta, bu yetenekte bir caz piyanisti.. Ve nasıl şirin.. Nasıl saygılı eşlik eden ağabeylerine.. Hep gülümseyerek çaldı. Yaşayarak çaldı..
Hem piyanosu, hem de sahne duruşuyla sevdirdi kendisini hepimize.. Hem de nasıl coşkuyla alkışlandı..
Yaşa Hakan!. Çok yaşa.. Seni yakından izleyeceğim.. Sen bir mail atıp haber ver bana yeter!.

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