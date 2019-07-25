Valla, köşemin pop müzik kalemi Can Sayın kardeşimin başlığına elimi sürmedim. Bir buçuk saat süren Mehmet Erdem gürültüsü bende kafa bırakmayınca, ailecek kaçmıştık.. Yazmıştım ya.. Söz Can'da..

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Hıncal Abi'min kaçırdığı Aşkın Nur Yengi konseri bir harikaydı. Neden kaçırdığını kendisi yazdı köşesinde. Burada okusun bari ne kaçırdığını da bir sonraki Aşkın'ı kaçırmasın.

Aşkın, Açıkhava'daki beş bin kişiyle beraber o gün doğum günü olan Sezen Aksu'yu "İyi ki doğdun Sezen" nidalarıyla kutlayarak başladı.

İlk şarkısı kendinden önce sahne alan Mehmet Erdem ile düet yaptığı "Allahtan Kork", harika bir Sezen Aksu şarkısı. Sadece bu şarkı için bile o gece orada olmaya değerdi.

Sonrasında Aşkın'la 90'lara yolculuk yaptık.

Onun, o müthiş buğulu sesiyle "Ayrılmam", "Serserim benim" , "Yazık", "Kara çiçeğim", "Susma" gibi olay olan slov şarkılarını, yudum yudum içtik.

"Ay inanmıyorum", "İçime çekeyim", "Ne kavgam bitti ne sevdam", "Hiç ummazdım" gibi hareketli hit şarkıları ile kıpır kıpır oynadık. Oynadık derken Aşkın da sahneden seyircilerin arasına inip Açıkhava merdivenlerini tırmandı oynayarak.

Özellikle de o yıllarda defalarca tango yaptığımız klasikleşen "Yalancı Bahar" ki, o şarkıyı söylerken arkada iki dansçı tango yaparak eşlik ettiler.

Gecenin en duygulu, en özel anlarından biri Aşkın'ın iki yıl önce kaybettiğimiz Harun Kolçak'ın ses kaydı ve görüntüleriyle düet yaptığı "Bile bile" idi.

Bir diğer özel ve güzel anı da "Unzile" şarkısında sahneye gelen çocuk gelin ve sahnedeki koreografiydi.. Büyük alkış aldılar seyirciden.

Şarkılar bitti ama seyirci konserini bitirmedi tabii.. Yine geldi sahneye ve tekrar

"Allahtan Kork" ve son bis şarkısı "Sevdan olmasa" ile Açıkhava coştu kabardı keşke bitmeseydi diyerek.

Bu arada Aşkın'a yıllardır eşlik eden Şafak'lı orkestrası müthişti.

Sevgili BKM, bu yaz bir Aşkın Nur Yengi konseri daha ister Açıkhava, benden söylemesi.

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Not.. Vallahi Necati kardeşim (Akpınar) ben de isterim. Üstelik önüne başkasını da koyma ki, doya doya Aşkın özlemimizi giderelim. h.u.

cansayintr@yahoo.com