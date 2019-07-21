1993 yılı 27 Mart'ında yayınlanmıştı, "Kendi yıldızını bulmak" başlıklı yazım.. O zaman Altın Kitaplar Editörü Hüsnü Terek "Senin yazılarından bir kitap yapalım" demişti. Yaso ile seçmiştik yazıları.. "Kendi Yıldızını Bulmak" da adı oldu o kitabın. Baskı üzerine baskı yapmıştı.. Sonra tonla kitap yaptık, ben "Yeter" diyene kadar.

Yazılarımın kalıcı yanını keşfeden Hüsnü'ye de bir selam sarkıtarak, o ilk kitabımın kapak yazısını sunuyorum bugün.

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Son zamanlarda bu kadar güzel bir şey okuduğumu hatırlamıyorum.adlı bültenindeokudum ve hemensizlerle paylaşmak istedim,keyfimi. Adım gibi biliyorum. Bu öyküyükeseceksiniz ve saklayacaksınız. Yada çok sevdiğiniz birisine yollayacaksınızhemen.'nin bir öyküsü bu..Bir zamanlar yazılarını yazmak üzere okyanus sahiline giden aydın bir adam varmış. Çalışmaya başlamadan önce sahilde bir yürüyüş yaparmış. Bir gün sahilde yürürken plaja doğru baktığında dans eder gibi bir hareketler yapan bir insan sulüeti görmüş.Başlayan güne dans eden biri olabileceğini düşünerek gülümsemiş ve ona yetişebilmek için adımlarını hızlandırmış. Yaklaştıkça bunun bir genç adam olduğunu ve dans etmediğini görmüş.Birkaç adım koşuyor, yerden bir şeyler alıyor ve yumuşak bir hareketle okyanusa fırlatıyormuş. Biraz daha yaklaşınca seslenmiş:Genç adam durmuş başını kaldırmış ve cevap vermiş:- Okyanusa deniz yıldızı atıyorum.demiş, bilge adam..- Güneş çoktan yükseldi ve sular çekiliyor.Eğer onları suya atmazsam ölecekler.Genç adam kibarca dinlemiş, eğilerek yerden bir deniz yıldızı daha almış ve dalgalanan denize doğru fırlatmış.Bu cevap bilgeyi şaşırtmış.Ne söyleyeceğini bilememiş.Geriye dönmüş, yazısının başına geçmek üzere kulübesine gitmiş.Gün boyunca bir şeyler yazmaya çalışırken genç adamın görüntüsü gözünün önünden gitmemiş. Aklından çıkarmaya çalışmış, bir türlü olmamış. Nihayet akşama doğru fark etmiş ki, o koca bilim adamı, o büyük bir şair, bu gencin davranışının özünü kavrayamamış.Çünkü bu gencin aslında yaptığının, "" anlamış.Utanmış. O gece sıkıntı içinde yatmış.Sabah olduğunda bir şey yapması gerektiğini bilerek uyanmış.Yataktan kalkmış giyinmiş, sahile inmiş ve o genci bulmuş.Ve bütün sabahı onunla okyanusa deniz yıldızı atarak geçirmiş.Bu enfes öykünün sonunda'nin bir mesajı var.Onu da aynen alıyorum:Fark yaratma yeteneği..Ne güzel bir deyim bu..Söylenmesi bile güzel..Fark yaratma yeteneği...Bu gerçekten hepimizde var..Ya yıldızlar..Milyonlarca..Harika bir 21. yüzyıl istiyorsak, evrende bir gözlemci olup, olup biteni izleme yerine, evrende bir oyuncu olup, fark yaratmayı seçmemiz gerek.Haydi, kendi yıldızımızı bulalım ve fark yaratalım..Hemen..Bugün..Vakit geçirmeden!..