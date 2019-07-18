"26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali için, Aspendos Antik Tiyatrosu 19 Ağustos-21 Eylül 2019 tarihleri arasında tahsis edilmiş olup etkinlik programı belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır." Bugün yer yüzünde işler halde olan en harikulade, en çekici açık hava tiyatrosu, o tarihin içinden gelip binlerce yıldır dimdik duran Antik Aspendos'ta çeyrek asırdır yapılan Opera ve Bale Festivali için internete girip "Aspendos/ Opera Festivali" yazarsanız, karşınıza çıkacak yazı bu..

Bu satırları yazdığımda, temmuzun 17'si..

Temmuzun yarısı geçmiş, Aspendos'un programı hâlâ belli değil..

Yahu tatil programını temmuza bırakan kaldı mı?.w Hele bu "Erken ödeme" sistemleriyle millet kıştan işi bitiriyor..

Yıllar evvel dünya şöhreti efsaneler gelirdi Aspendos'a.. Dünyada olay yaratmış opera ve bale kumpanyaları gelirdi..

Bir de bugüne bakın..

Şu devletin resmi sitesindeki utanç laflarına bakın..

Opera ve balemizin başında Murat Karahan var üstelik.. İçlerinden.. Bu işin nasıl yapıldığını en iyi bilenlerden. Dünya çapında bir tenor çünkü..

Bana telefon edip "Verona Opera Festivali bu yıl bana teslim" dediğinde mart ayıydı.

Arena di Verona'ya her yıl binlerce turist koşar. Hem de pahalı turist.. Bitli hippiler değil.

İşte bu yıl ve Arena di Verona'da Murat'lı geceler..

Bunları da Verona Festivali sitesine girip tespit ettim.

İl Travatore.. (26 Temmuz) Aida.. ((22,27 Haziran/ 5, 9, 12 Temmuz) Carmen ((2, 24, 27 Temmuz/ 4 Eylül) Tosca ((29 Ağustos / 6 Eylül) Yani mart ayından beri Verona Festivali'nin programı, internette. Hem de öyle açıklıyorlar ki, hangi gece kimi kim seslendiriyor, onu bile yazıyor..

Keyfinize göre, ister Murat Karahan'lı geceye alırsınız biletinizi, ister Placido Domingo'lu..

Opera öyle artık. Oyuna göre değil, seslendiren sanatçılara göre yapılıyor seçimler.

Adam pahalı ve paralı turist. Seçici olacak tabii.

..Ve bu muhteşem Verona geceleri için dünya turizm şirketleri "Tur"lar düzenliyor, Verona ve İtalya'ya.. Ellerinde hazır malzeme var çünkü, daha mart ayında..

Verona'da hangi gece kimi seslendireceğini mart ayında biliyor, Uluslararası gururumuz tenor Murat Karahan.

Ama Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Murat Karahan, temmuz ayının ortasında güya Verona'nın rakibi Aspendos'ta sahneye ne konacağını bile bilmiyor..

Son anda iptal haberi gelirse şaşmam.

Üstelik iyi de olur..

Dedim ya, temmuzun sonunda program açıklasalar, millet tatil için tarih belirlemiş, ödemelerini bile yapmışken, ne işe yarar Aspendos'ta festival yapmak!.

Yarar.. Bir takım insanlar devlet kesesinden Antalya'da tatil yaparlar. O işe yarar!.

Turizmi devlet politikası yapmaz, tüm birimler iş birliği ile çalışmazsa, ülkemizin doğal, kültürel, tarihi zenginliklerini üç otuz paraya satıp, gelenleri kapı dışarı bırakmadan, otel ve tatil köylerine üç otuz paraya tıkmayı, "turizm" sanmaya devam ederiz.