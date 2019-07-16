Bir lider ve bir milletin, bu aziz vatanın kaderini bir kez daha değiştirdikleri o "Meş'um" başlayan, ama "Demokrasi'nin zaferi" ile sona eren "gece"nin bir sessiz kahramanı var..

Yeterince tanınmadı.. Bilinmedi. Ama ona özel bir yazı yazılmasını fazlasıyla hak etti..

Ondan söz etmek istiyorum bugün..

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Ülke kaderinin dönüm noktası, CNN Canlı Yayınında ""ın elindeki cep telefonu ile ""e bağlanması ve onu ""le buluşturmasıydı.Muhteşem direniş öyle başladı.Ötesini biliyorsunuz..Peki o buluşma nasıl sağlandı!.CNN'in o zamanki Genel Yayın Müdürü'ydü.. Harekatı öğrendiğinde, Anadolu yakasındaki evinde oturuyordu.. Hemen, Yeşilköy Atatürk Hava Limanı civarındaki kanala gitmek için fırladı. Bir telefonla, köprülerin kesildiğini öğrendi. Patron Aydın Doğan'ı aradı.." dedi.Tekne karşıdaydı. Aydın Bey, tekneyi Erdoğan'a tahsis etti.Kanala en yakın olabilecek bir yere yanaştılar.Erdoğan'ın ondan sonra kanala ulaşması,.. Yeşilköy Hava Limanını ele geçirmek üzere harekete geçen hain güçlerin arasından, yürüyerek, koşarak, sinerek, sürünerek, imkan bulduğu yerde oto stop yaparak..Kanala ulaştığında önce kontrol odasından tüm kanalları izledi..TRT dahil hemen bütün kanallara girilmiş ve yayınları kontrole alınmış, pek çoğu da susturulmuştu.Belli ki, CNN'e de geleceklerdi.Herkesi topladı. Soğukkanlı olmalarını söyledi ve yapılacak işleri anlattı. Hemen kolları sıvadılar ve başladılar.Önce. Orayıminik bir yayın odası halinegetirtti.Kanal basılıp, yayın kestirildiğinde, bu saklı odadan gizli yayın devam edecekti.Herkes görevinin başına gitti. Yayın devam ederken, bahçeye helikopter indi ve FETÖ'nün uşakları silahlarıyla geldiler.Erdoğan'ın talimatı kesindi. "Erdoğan gelenlerin önünedüştü. Onlara bütün kanalıgezdirdi.. Kimsenin karşıkoyma niyetinde olmadığınıgösterdi.Yayın Yönetim Odasına onlarla birlikte gittiler. Hainler yayının kesilmesini emrettiler.Erdoğan işaret etti. Kontrol odası başta binadaki bütün elektrikler kesildi.hariç..Kanaldaki bütün monitörler karardı. Hainler inandılar.Yayın kesilmişti..Ama, CNN, gizli odadan yayına devam ediyor ve tüm yurda alt yazılarla gelişmeleri haber veriyordu.Bir yandan da Hande Fırat müthiş bir gazetecilik örneği vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü bağlantı kurmaya çalışıyordu.Sonunda başardı.Cumhurbaşkanı, CNN ekranında millete,verdi..Ötesindekibilmeyenvar mı?.Çok ama çok kısa özetledim, o geceyi..Şimdi o zafer gecesindesizler değerlendirin..Sevgili arkadaşım, arkadaşı olmakla da gurur duyduğum Erdoğan, şu anda Kanal Global'i yönetiyor.Teşekkürler, Erdoğan!.Mesleğim adına..