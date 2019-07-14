Pazar günleri, 1990 aralığında kapısını açtığım Hıncal'ın Yeri'nde yıllar evvel yer alan, genç kuşakların okuyamadığı yazılarımdan seçmeler sunmaya karar vermiştim.

Geçen hafta da başlamıştık. Tepkiler iyi..

Devam.. Bu defaki yazım 18 Eylül 1993'te yayınlanmış "Garci'ya mektup!." Okuyun.. Gençlere ve çocuklara da okutun..

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