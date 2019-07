Pazar günleri, 1990 aralığında kapısını açtığım Hıncal'ın Yeri'nde yıllar evvel yer alan, genç kuşakların okuyamadığı yazılarımdan seçmeler sunmaya karar vermiştim.

Geçen hafta da başlamıştık. Tepkiler iyi..

Devam.. Bu defaki yazım 18 Eylül 1993'te yayınlanmış "Garci'ya mektup!." Okuyun.. Gençlere ve çocuklara da okutun..

Çocukluğumun ilk yıllarında her sayfasını büyük bir keyifle okuduğum bir dergi yayınlanırdı...Hayatımın gidişini değiştiren yazılardan biri bu dergide yayınlanmıştı.Babam okumamı ısrarla istemişti. Yazarı o yılların çok ünlüidi. Ondan sonra tiryakisi olmuştum kısa hikayelerinin..Yıllar, ama yıllar sonra bir tesadüf o yazı yeniden elime geçti..günümüzde hatırlanmasında çok ama çok yarar var. Bu yazıyı sizlerebüyük bir mutlulukla sunuyorum.Sanıyorum benim çocukken yaptığım hatayı yapmaz,Yıllar sonra tesadüfen bulmamak için.birinde "" başlıklı bir yazı çıktı. Yazantanınmamış bir muhabirdi. Fakat bukısa yazının anlattığı gerçekler, yüzlercekitapla anlatılanlardan daha derin, dahaözlü idi.Yazı tesadüfeneline geçti.Nazır, bütün memurlarının bu yazının kopyasını yanlarında taşımasını sağladı.O sıradabaşladı.Japonlar esir ettikleri Rus demiryolları mensuplarının hepsinin üzerinde bu yazıyı görerek meraka düştüler.bu yazıyı inceledikten sonra birer nüshasının bütün Japon yurttaşlarının okuyup yanlarında taşımalarını emretti.Bu yazı, şimdi Birleşik Amerika'da bütün kara ve deniz kuvvetleri mensuplarına ve izcilere verilmektedir. Bu bir gelenek olmuştur.bir safhasındatecrit edebilmek içinordusunatalimat göndermek icabetti.Cumhurbaşkanı Mc Kinley, General Garcia 'ya bir mektup yazdı. Mektubun süratle yerine ulaşması gerekiyordu.Başkomutanlık karargahında Garcia hakkında bilgi yoktu, neredeydi, nasıl gidilirdi, hepsi meçhuldü.Mektubu götürmeye. TeğmenRowan mektubu aldı, torbasına koydu,gitti, döndü, tekmilini verdi.Garcia talimata uyacaktı. Teğmen Rowan mektubu alınca, "demedi.Benim burada anlatmak istediğim, Teğmen Rowan'ın dört gün sonra Küba kıyılarına ulaşmasının, ormanlara dalaraktamamlamasının, dağlarda ve ormanlarda Garcia'yı bulmasının, hikayesi değildir.Burada anlatmak istediğim husus, bu adamın kişiliğinin her okula örnek insan modeli olarak tanıtılmasının gerekliliğidir. Dünyanın her yerinde, Allah'ın her günü milyonlarca yöneticiningönderecek mektubu vardır.Öte yandan, gençlerin muhtaç oldukları bilgiler sadece bir dizi teoriler değildir. Kendilerinden istenen vazifeleri kendi iradeleri ile sonuçlandırma idrakine ve eğitimine de sahip olmalarıdır.Bugün en çok muhtaç olduğumuz budur.Hizmette fertlerin ilgisizliği ve bilgisizliği, toplumları ve örgütleri felç eder. Hizmetin çarkı dönerken,her defasında yeni baştan bilenmesi için zaman yoktur.Yeniden eğitim yapmak gerekir. Öte yandan hizmet devamlı akmaktadır ve sürekli işlerlik içinde olmak zorundadır.Çarkın hiçbir dişi kendi işini hiçbir nedenle durdurmaya yetkili değildir.Bu takdirde hizmet durur.Bir defasında her yönetici gibi öylesine meşgul iken odama giren bir memur bana:" dedi.Ben, dalgınlık halinde mırıldandım.- "" - "" diye memur can sıkıntısı ile cevap verdi.Biraz sonra döndü.- "" diye sordum.- "..." Biraz sonra döndü.- "- "- "Biraz sonra döndü.-"- "- "Biraz sonra dönüp cevap verdi.- ""-" dedim. "Çağırdı. İkisi geldiler. Ben bu defayeni gelene mırıldandım:- "- "Döndüğü zaman şöyle cevap verdi.- "Kırk çuval. Çimentoların menşei. Falanca inşaatşirketinin merkez şantiyesine gidiyormuş.Uluslararası ulaşıma ait bir kamyon çuvallarını istasyondan almış.şimdi bunun yerini değiştirmeyeçalışıyorlar."Bu iki örnekten bir takım sonuçlarçıkarmak için bir takım yorumlar yapmayahiç gerek yok. Dünyayı dolduranözel müesseselerle, resmi dairelerdekibütün memurları kendime düşmanetmek niyetinde değilim. Bunlar belirlibir öğrenim döneminden sonra birmasanın başına kurularak hiçbir iş yapmadandevlet baba hesabına geçinipgitmeyi meşru bir hak saymakla zatenmeşru olmayan bir iş yapmış olmuyorlarmı?Sabahtan akşama kadar sigara tüttürmesi kahve içmek, vergi yolu ile kendilerini besleyen halkı hırpalamak, sadist bir zevk uğruna en basit işlemleri bile karmakarışık etmek, baştan savmak istedikleri bir müracaatçıyı masadan masaya dolaştırmak, masadan masaya yollayarak "" teranesiyle hedefinden iyice uzaklaşan evrakı arşivin küflü derinliklerine gömmek.Ay sonunda alacakları paraya karşılık gördükleri iş bu ise şayet, hiç zahmet buyurmasınlar. Millet parası onlara helal olmayacaktır.Clemenceau'nun meşhur sözü ne kadar güzel.demiş.Bakanlığı süresince garip vakalara şahit olmuş ki, bir çoğu vecize değerinde laflar etmiş..1906 yılında bir gün aklına esmiş.Emrindeki memurların durumunu şöyle bir yakından görmek istemiş. Odalardan birine girmiş, kimse yok.. İkincisine girmiş bomboş.. Üçüncü odada bir memur varmış.. O da uyuyormuş.Yanında bulunan daire müdürüne dönmüş:- "İşte böyle!..Uzun söze ve uzun izaha, benim de sizin de vaktiniz yoktur.İnsanlığın Garcia'ya mektup götürecek teğmenlere ihtiyacı çoktur.