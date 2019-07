Pazar akşamı Show Haber'de izledim. Bir vatandaş, Avcılar'da üst geçide çıkarak intihara teşebbüs etmiş.

Vatandaşlar onu görüntülemek için cep telefonlarına davranmışlar.

Haberde, olayı görüntüleyenler ağır şekilde eleştiriliyordu.

Olan biten 'vicdansızlık' olarak yorumlanıyordu.

Evet, bir insanı en kötü ruh halinde görüntülemeye çalışmak, onları paylaşmak, en hafifinden 'mahremiyet'ine saygısızlık demektir.

Gelin görün ki, her olayda önce cep telefonuna davranan o kitleyi siz yarattınız sevgili haberci dostlarım.

Nasıl mı? Bültenlerinizin sonunda yayınladığınız 'Whatsapp İhbar Hatları' sayesinde...

Vatandaşı her şeyi çekip göndermesi için teşvik edip bültenlerinizi onlardan gelen amatör kamera görüntüleri ile doldururken iyi, vatandaş 'görev başındayken'(!) kötü, öyle mi?

Yukardaki satırlar, sevgilikardeşimin dünkü "" köşesinde aynen alındı.Esasta nasıl haklı Yüksel..Habercilik sıfıra inince bütün ana haberler, sosyal medyadan gelen şiddet ve dehşet görüntüleri ile dolunca, tüm ana haber müdürleri milleti, yolda giderken gördüğü olayları hemen telefona kaydedip, kendi Whatsapp hatlarına yollamaya teşvik edince,Sadece Show mu?.Kanal D'nin o çok torpilli olduğu söylenen makyaj maskeli sunucusu da, yapıyor ayni şeyi..Bir yandan "" yayınlarken, bir yandanda "" diyebir de eleştiriyor sıkılmadan..Sadece Whatsapp mı Yüksel?.Her türlü internet kanalından, şiddet, dehşet görüntüleri yayınlamak için yarışıyor bunlar.Bir otobüs yardan uçuyor..İçinden görüntü.. Dehşet..Dışardan görüntü dehşet.. Ama sadece görüntü.Nerde belli değil.. Ne zaman belli değil.. Ne olmuş.. Belli değil..Bir saatlik haberlerin en az yarısı bu çoğu hiç bilinmeyen, "" diye yüklenmiş bu şiddet ve dehşet görüntüleriyle dolu..O ana haber bültenlerinin başında bir "ikonu var.Anne, baba ve çocuk silueti..Yani "Tam da aile izlemesaatinde zaten..Şimdi bu görüntüler, o kaza, o cinayet, o motosiklet, otomobil cambazlık sahneleri,beyninde ne iz bırakır, düşünen oldu mu bu ülkede Yüksel?.Her programın önüne o seyirci ikonunu koymayı zorunlu kılan?.Bu sahneler filmde, dizide olsa ceza yazarlar. Ama gerçek sahneler, aile izleme saatinde "" ikonu ile yayınlanıyor.Peki ya biz, "" medya?.Her ama her gazeteninvar. Bunlar el eleverse, temizlenmez mi bu rezillik?.Diyelim yok, olan da magazin yazıyor..Peki ya biz köşe yazarları!.Görmüyor muyuz?.Peki ya..Bir şef yok mu, en acar muhabirini çağırsın.. Yollasın en iyi çocuk psikolojisi uzmanlarına, pedagoglara.. Sorsun bakalım,, her ama her gece o şiddet ve dehşet görüntülerinin birbiri ardında yarım saat gösterilmesinin küçük beyinlerdeki tahribatı nedir?.Dizi yazı olur beyler, dizi yazı olur..Hani nerde gazetecilik Yüksel?.Beni çok mutlu eden bir haber aldım.seçiliyor ya.. (Ne kadar önemli işleri, ordan belli..) Hürriyet'in harika Okur Temsilcisiydi Faruk Bildirici.. Para ile yazılar yazılan, röportajlar yapan, haberler derleyen gazete için "" okur temsilcisi olur mu?. Kovdular. O Faruk işte, "" olarak RTÜK'e girmiş..Şimdi, asıl şimdi kıyamet kopabilir.Arkandayım.. Millet de arkanda olacak, inan!.Yürü!.