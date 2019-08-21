Ata Demirer'i hem insan, hem sanatçı olarak çok severim. Sahne şovlarını da, filmlerini de kaçırmam..O da beni sever, ağbisi gibi olduğuma inanıyorum.

Bu yüzden bu notu ona yazmaya karar verdim.. Aslında "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" yazısı..

Sevgili Ata, pazar akşamı Harbiye Açık Hava Şovu'na gene dostlarla gittik.. Saat 9'da başladın. Bittiğinde 12'yi 10 geçiyordu. Ertesi sabah iş günü.

Millet ordan çıkacak, eve gidecek, sabah da işe..

Ben yatağa girdiğimde saat birdi. Arabam var.

Olmayan, benim gibi Etiler'de değil, Sarıyer'de, Bostancı'da, Avcılar'da oturanlar kaçta yattılar acaba?.

Bunu düşündün mü?.

İkincisi..

Dersler niye 45 dakikadır tüm dünyada..

"Biri öyle demiş de ondan mı?. Yoksa bilimsel bir sebebi mi var?."

Tabii ikincisi.. İnsan beyninin sağlıklı algılama süreci 45 dakika..

Ondan sonra ara vermezsen kopuyor, olaydan..

Sen nerdeyse iki misli sürede, 80 dakikada ara veriyorsun.

3 saatte de bitiriyorsun.

Finalde sahneyi terk ettiğinde herkes ayağa fırladı, gitmek için.. Cılız alkışları ben bile duymadım. Alkış almadan bise geldin.. İki felaket, uyutucu arabesk okudun. O harika gecenin canına okudun ve gittin.

Programın gerçekten harikaydı..

Eğer zamanında bitirmeyi bilseydin, Harbiye alkıştan yıkılır, işte asıl "Bis" o zaman olurdu..

Yapma Ata!.

Bir.. Uzatma.. Her bölüm 50 dakikayı geçmesin.

İki.. Alkış için, ilgi için arabeske sığınmana gerek yok.

Çünkü dünya çapında bir eğlendiricisin..

Senin işin güldürmek ve eğlendirmek..

Ben senin yerinde olsam, finali şarkıyla değil, monologla yaparım. Millet kahkahayla ayağa kalkar arkadan.. O zaman işte gelir, coşturan, birlikte söylenen, tek, bir tek şarkı söyler, gidersin..

O zaman şovunun tadı milletin damağında kalır. O zaman "Yeniden" gelirler sana.

Defalarca gelirler Ata..

1 milyon dolar alan JLo'nun tüm şovu sadece 80 dakika.. Hem de o muhteşem görsellikle.. Senin tek bölümün o kadar..

Neden?. Düşündün mü Ata!.

Ülkemize gelen yabancı yıldızlar içinde 3 saat program yapana rastladın mı, Ata?.

Sana bir daha, her defasında gelirim. Ama ilk bölümün gene 80 dakika sürerse, arada kalkar giderim, sakın darılma e mi!.