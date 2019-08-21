Önce okur Mahmut Yol'dan aldığım email...

"İyi çalışmalar Hıncal Bey.

Oğlum internet üzerinden yayın yapan snowbet90 adlı bahis sitesinden oynamak sureti ile yaklaşık 69 bin lira kazandı.

Ancak parayı alabilmek için komisyon, kur farkı, havale masrafı adı altında parça parça istenen, toplam 8 bin lirayı ödemek için bankalardan kredi kartı ile nakit çekti. Telefon hattı üzerinden kredi aldı. Telefonunu rehin verdi.

Ama, ödeme yaptığı halde kazandığı paranın kuruşunu alamadı.

Cimer'e ve "İletişim İhbar Sitesi"ne müracaatlarımızı yaptık.

Sizden de bu konu hakkında bize yardımcı olmanızı temenni ediyoruz. Köşenizde de bu bahis siteleri hakkında bir yazı yayımlarsanız başkalarının da bu tuzağa düşmelerini engellemiş oluruz.

Saygı ve sevgilerimle.."

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Devlet yasağı üç gün sürdü, her zamanki gibi.. Cep telefonuma, yasa dışı bahis şirketlerinin, gene yasa dışı reklamları yağmaya başladı.. DigiTurk ne hikmetse, kendisine gelir sağlayan bu "" mesajları engellemiyor.Devlet de artık aldırmıyor.Mahmut kardeşimden öğrendiğime göre, iş yasa dışı kumar oynatıp, yasa dışı reklamlarla cebimize girmekle kalmamış..Bir de dolandırıcılar eklenmiş.." deyip saf vatandaşlarısoyanlar var.Peki, devletimde bu konu ile ilgili biri var mı?.Bir Bakan?. Bir Genel Müdür?. Bir yetkili?.Sanmam..Onu da sanmam..Tek umudum Cimer'de!.