Önce okur Mahmut Yol'dan aldığım email...
"İyi çalışmalar Hıncal Bey.
Oğlum internet üzerinden yayın yapan snowbet90 adlı bahis sitesinden oynamak sureti ile yaklaşık 69 bin lira kazandı.
Ancak parayı alabilmek için komisyon, kur farkı, havale masrafı adı altında parça parça istenen, toplam 8 bin lirayı ödemek için bankalardan kredi kartı ile nakit çekti. Telefon hattı üzerinden kredi aldı. Telefonunu rehin verdi.
Ama, ödeme yaptığı halde kazandığı paranın kuruşunu alamadı.
Cimer'e ve "İletişim İhbar Sitesi"ne müracaatlarımızı yaptık.
Sizden de bu konu hakkında bize yardımcı olmanızı temenni ediyoruz. Köşenizde de bu bahis siteleri hakkında bir yazı yayımlarsanız başkalarının da bu tuzağa düşmelerini engellemiş oluruz.
Saygı ve sevgilerimle.."