Ahmet Haluk Dursun!.

Ucuz bir trafik kazasında kaybettiğimiz adam.. Karayolunda mıcıra hızla giren arabası şarampole savrulmuş. Mıcır asfaltın üstünde değil, altında olması gereken kumdan az büyük çakıl. Üstte olursa, kaydırır.. Öyle olmuş zaten..

4 kişi var içinde. Bir ölü, Ahmet Haluk Dursun!.

Peki bu ülkede kaç kişi var, ne kaybettiğimizin farkında olan!.

Bir derya, bir deha gitti, pisi pisine..

Mıcırdan ölenler listesine bir kurban daha verdik.

Ders alma gibi bir adetimiz olmadığı için, vermeye de devam edeceğiz..

Yahu mıcırı bırakıyorsun yolda, bari bir uyarı koysana.. Ne gezer!.

İnsan canının kıymeti mi var..

PKK mayın koyarsa yola, şehit..

Karayolları uyarısız mıcır döşerse, kaza!.

Ahmet Haluk Dursun'la dost olma gururunu yaşayanlardanım..

Müdürlük yaptığı sırada, bana Ayasofya'yı, Topkapı Sarayı'nı bizzat gezdiren, anlatan adamdı. Ne ayrıntılara dikkatimi çekmişti.

Televizyonda harika programlar yapardı.

Hüseyin Yayman dostum, milletvekilliğini seçip Kültür Bakan Yardımcılığı'ndan ayrılınca çok üzülmüş, ama Haluk Dursun'u duyunca, mutlu olmuştum.

Yeri çok ama çok zor dolar..

Başın sağ olsun Türkiye.. Başın sağ olsun dünya!.