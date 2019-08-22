Bu siyah mercedes, 20 Ağustos Salı günü, Barbaros Bulvarı'nın üzerindeki geçitte, önümüzdeydi. Bu üst geçit üç şerit. Sağdaki ikisi köprüye gider, en soldaki Barbaros Bulvarı'na bağlanır. Saat 17.00 suları. En sol şerit boş nerdeyse. Bir biz varız..

Bu 34 AD 0027, mavi kırmızı çakarlar yakarak ve korna çalarak önümüze geçti ve sağ iki şeritte bekleyen onlarca arabayı eşek yerine koyup, boş sol şeritten köprü sapağına kadar geldi. Orada gene çakarlar ve korna ile sağa, orda sırada bekleyen arabaların üzerine sürdü. En aşağılık iştir, "Kaynak yapmak" derler argoda..

Ama hazretin çakarları var.. Çakar demek, salla yasağı demek ya!.

Hani Tarlabaşı'nda 500 liraya satılıyor ondan mı?. Yoksa gerçekten bir belediye ya da vilayet müdürü mü?.

Bir de İçişleri Bakanı Soylu'nun genelgesi vardı hani.. "Yasal çakarlar ancak işe giderken kullanılacak.." Siyah mercedeslinin işi evde yemek pişirmek mi acaba?.

Yetişmiştir inşallah tabakhaneye!.